Les meilleurs builds 2.0 de Cyberpunk 2077

Le tant attendu patch 2.0 de Cyberpunk 2077 a été déployé, introduisant une pléthore de nouveautés en jeu. Avec l’arrivée de nouvelles compétences et capacités, il va falloir revoir votre copie pour personnaliser votre expérience en tant que V, le mercenaire impitoyable. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Avec la sortie de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, un grand nombre de joueurs se sont replongés dans les rues illuminées au néon de Night City. Ce patch d’envergure présente de nouveaux attributs, compétences et capacités qui s’intègrent parfaitement à l’extension à venir, Phantom Liberty.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que vous soyez un vétéran de Cyberpunk ou un nouveau venu dans ce monde dystopique, vous disposez désormais de plus d’options que jamais pour personnaliser le build de votre personnage. Vous avez librement accès à différents attributs, compétences et avantages pour créer votre version ultime de V et dominer Night City à votre manière.

Si vous cherchez de l’inspiration, voici les meilleurs builds pour dominer Night City depuis l’introduction de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077.

Meilleures builds de Cyberpunk 2077 2.0

Build solo

Le build Solo est l’un des plus puissants de Cyberpunk 2077, vous permettant d’anéantir les ennemis avec des armes lourdes et de redoutables armes à feu, faisant de vous un adversaire imbattable. Avec les compétences et attributs améliorés du patch 2.0, vous pouvez utiliser de nouveaux mods cyberware et accéder à de nouveaux avantages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

CD Projekt Red

Ce mod utilisera principalement les fusils à pompe et/ou les armes contondantes pour infliger un maximum de dégâts.

Voici comment répartir vos points :

Points d’attributs : 20 en Constitution, 20 en Réflexes, 20 en Capacité Technique, 9 en Intelligence et 12 en Sang-froid.

Compétences indispensables : Crève ! Crève ! Crève !, Annihiliaton spontanée, Boucherie, Antidouleur, Poussée d’adrénaline, Souffrance récompensée

Mods de cyberware : Bras de Gorille, Berserk BioDyne, et Os en Titane.

Armes recommandées : Marteau de Sasquatch, Batte plaquée or, Carnage

Build Ninja

Le build Ninja est l’un des plus mobiles de Cyberpunk 2077, vous permettant de découper vos ennemis. Avec les nouvelles compétences de furtivité et les attributs de réflexe de la 2.0, vous pouvez libérer le samouraï qui sommeille en V à Night City pour esquiver et éliminer rapidement les ennemis avec panache.

Avec le build Ninja, vous pouvez utiliser vos compétences de piratage en combinaison avec un combat au corps à corps furtif pour une approche à la fois mortelle et évasive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici comment répartir vos points :

Points d’attributs : 9 en Constitution, 20 en Réflexes, 9 en Capacité Technique, 14 en Intelligence et 20 en Sang-froid.

Compétences indispensables : Insaisissable, Charge, Charge aérienne, Vent arrière, Protection d’acier, Coup de grâce : Lame funeste, Massacre

Mods de cyberware requis : Kerenzikov, Microrotors et Arasaka Mk. 4 (si vous souhaitez utiliser des piratages rapides) ou QianT “Warp Dancer” Sandevistan Mk.5 (pour ralentir le temps).

Armes recommandées : Katana thermique Errata, Séraphin avec silencieux et Psaume 11:6 avec silencieux.

Build Netrunner

Être un Netrunner à Night City est l’un des meilleurs builds du jeu. Il vous permet de neutraliser les ennemis à distance tout en restant caché dans l’ombre. Utilisez simplement vos compétences de piratage pour lancer des piratages rapides malveillants contre les ennemis et montrer vos capacités de netrunning.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Avec la 2.0, être un Netrunner vous offre jusqu’à 30 emplacements de RAM Cyberdeck supplémentaires et la possibilité de déployer plusieurs piratages rapides contre un seul ennemi. De plus, vous pouvez désormais contrôler les véhicules et les utiliser pour écraser vos adversaires. Une fois vos adversaires affaiblis, utilisez vos implants cyberware pour porter le coup de grâce.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici comment répartir vos points :

Points d’attributs : 17 en Constitution, 20 en Réflexes, 20 en Capacité Technique, 20 en Intelligence et 4 en Sang-froid.

Compétences indispensables : Cyberbricoleuse, Pro du chrome, Edgerunner, File d’attente de piratage, Accélération de la file d’attente, Maîtrise de la file d’attente, Optimisation, Faille intégrée, Overclocking, Débordement, Hackeuse de voitures

Mods de cyberware requis : Ex-Disk, Mise à niveau RAM, NetWatch Netdriver Mk.5, Smart Link, et Monofilament.

Armes recommandées : Katana thermique Errata, Divided We Stand, Nekomata, Kongou et Prototype – Shingen Mark V.

Build David Martinez

Souhaitez-vous libérer votre Edgerunner intérieur et augmenter le chrome ? Inspirée par David Martinez de l’anime Cyberpunk Edgerunners, ce build vous permettra de devenir le mercenaire le plus chromé de Night City, faisant trembler Adam Smasher.

CD Projekt Red

Avec les avantages et attributs améliorés introduits dans la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, vous pouvez désormais libérer toute la puissance de Sandevistan et devenir une légende à Night City. Cependant, une puissance immense s’accompagne de dangers encore plus grands.

La mise à jour 2.0 limite également le nombre d’implants cyberware que vous pouvez installer pour vous empêcher de devenir un cyberpsycho comme David et maintient la forme physique de V.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici comment répartir vos points :

Points d’attributs : 20 en Constitution, 15 en Réflexes, 20 en Capacité Technique, 3 en Intelligence et 20 en Sang-froid.

Compétences indispensables : Cyberbricoleuse, Pro du chrome, Edgerunner, Insaisissable, Charge, Charge aérienne, Concentration, Œil de faucon, Nerfs d’acier au tungstène, Course mortelle

Mods de cyberware requis : Zetatech Sandevistan, Bras de Gorille, Module Newton, Optiques Kiroshi “Cockatrice”, Microrotors, Pompe à sang, Moelle dense et Tendons renforcés.

Armes recommandées : M-10AF Lexington, DB-2 Satara, O’Five et Guts.

Build Lucy

Dans Cyberpunk: Edgerunners, les compétences de netrunning de Lucy sont bien plus qu’un simple outil, elles témoignent de son ingéniosité, de sa débrouillardise et de sa volonté. Elle est une pionnière numérique qui se déplace habilement dans le cyberespace, révélant des secrets, combattant les corpos et nouant des relations qui s’avèrent cruciales pour l’intrigue.

Avec les avantages et compétences améliorées de la mise à jour 2.0, vous pouvez être un netrunner impitoyable et créer votre propre build pour pirater votre chemin à travers le jeu et devenir la légende que Alt Cunningham était autrefois.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce build est extrêmement polyvalent, vous permettant de hack efficacement tout en profitant d’une survivabilité exemplaire.

Voici comment répartir vos points :