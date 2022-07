Des détails croustillants de GTA 6 auraient fuité : villes, personnages et GTA Online

Une nouvelle fuite massive semble avoir révélé un certain nombre de détails importants de GTA 6, avec notamment des lieux que le jeu couvrira en passant par des détails du mode Online.

Après que GTA 5 soit devenu l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, il n’est pas surprenant que l’engouement autour du prochain opus, GTA 6, soit absolument énorme.

Les fans ont passé près d’une décennie à spéculer sur le lieu où se déroulera GTA 6 et sur la manière dont Rockstar innovera dans sa formule de jeu en monde ouvert.

Au cours de cette période, nous avons vu apparaître un certain nombre de fuites. Récemment, nous avons notamment appris que le protagoniste de GTA 4, Nico Bellic, pourrait faire son apparition dans le prochain opus et que l’histoire s’étendrait sur plusieurs décennies.

Et aujourd’hui, une nouvelle fuite majeure semble révéler des détails sur les lieux de GTA 6, ainsi que sur l’aspect futur de GTA Online.

Dans une publication Reddit qui a été supprimée depuis, l’utilisateur “TestPattern5” a partagé un document complet rempli de détails (et de potentiels spoilers) sur GTA 6 dans lequel nous pouvons notamment retrouver les biographies d’un trio de personnages principaux entre lesquels les joueurs pourront passer pendant la campagne solo.

Selon cette fuite, les trois personnages jouables seront les suivants :

Ricardo – Un ancien agent spécial de Colombie qui “aspire à la vie qu’avaient les patrons du cartel Los Perros Locos quand il était jeune”.

Rose – Une policière dont le mari est décédé avant le début de l’histoire, l’entraînant dans une spirale de dépendance et de dépression.

Casey – Un ancien boxeur décrit comme “Trevor s’il n’était pas psychotique”. Il n’a “aucun problème à blesser les gens” pour de l’argent.

La fuite explique ensuite que l’histoire de ces trois personnages commencera en Amérique du Sud avec Ricardo, avant de les emmener à Liberty State, Carcer City, Vice City et Cottonmouth. Liberty State contient Liberty City, le décor de GTA 4, tandis que Carcer City et Cottonmouth sont des lieux tirés de Manhunt de Rockstar.

Une poignée de détails du gameplay ont également été mentionnés dans cette fuite, soulignant les caractéristiques uniques que chaque personnage possédera.

L’une des plus intéressantes est que Rose, en tant que policière, est capable d’ordonner aux intervenants de s’éloigner d’une scène de crime qu’elle a créée, les aidant ainsi à éviter un niveau de recherche.

Pendant ce temps, Ricardo et Casey peuvent recruter des membres dans leurs propres empires criminels, le premier supervisant un cartel sud-américain et le second dirigeant des activités à Carcer et Liberty City.

Si ces éléments, s’ils sont exacts, constitueront probablement les parties principales de GTA 6, les activités annexes contribueront également à donner au monde une impression de vie et de réalité.

La fuite mentionne que les joueurs pourront prendre part à :

Jeux d’argent

Golf

Surf

Skate

Tennis

Billard

Échecs

Basket

Bowling

Clubs de strip-tease

Cinémas

Arcades

Bien que les fans adorent le contenu solo de chaque GTA, il ne fait aucun doute que GTA Online est devenu le plus gros générateur de revenus pour Rockstar au cours de ces dernières années. Il n’est donc pas surprenant que la fuite laisse entrevoir un ajout important au mode multijoueur de GTA 6.

La fuite indique que les joueurs pourront contrôler quatre personnages différents, chacun ayant une histoire et un rôle différents dans le monde, ainsi que des comptes bancaires et des actifs distincts.

Nous avons d’ailleurs déjà écrit un article au sujet de cette potentielle nouveauté d’introduire des personnages jouables dans le mode Online. Dirigez-vous donc vers notre article si vous souhaitez en savoir plus.

Il y aura également des événements sportifs en direct sur lesquels les joueurs pourront parier. Ces événements auront lieu chaque semaine et les fans pourront également “les suivre en direct leurs streamers préférés sur Facebook, YouTube et Twitch.”

Bien sûr, tout ce que nous avons mentionné ici est purement spéculatif pour le moment, alors prenez toutes ces informations avec des pincettes.

Toutefois, maintenant que GTA 6 est officiellement en développement, nous espérons que nous ne tarderons pas trop avant d’avoir notre premier aperçu du jeu.