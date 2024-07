GTA 6 pourrait décevoir les joueurs d’après cet ancien développeur de Rockstar

GTA 6 s’annonce comme l’un des plus grands jeux jamais créés, mais un ancien employé de Rockstar met en garde contre une possible déception des joueurs le jour de la sortie.

Rockstar Games a enflammé internet en décembre 2023 en dévoilant le premier aperçu officiel de GTA 6 avec une bande-annonce record, offrant aux joueurs un premier regard sur la ville de Vice City revisitée.

Depuis, le studio est resté relativement discret, seul sa société mère, Take-Two Interactive, ayant annoncé une fenêtre de sortie pour l’automne 2025.

Alors que les fans continuent d’attendre plus de nouvelles de Rockstar, l’ancien développeur Obbe Vermeij est apparu dans une interview avec le YouTuber ‘SanInPlay’ pour parler du développement de jeux et de GTA VI.

Bien que Vermeij ait précisé qu’il n’a pas d’informations privilégiées, ayant quitté Rockstar en 2009, il a été impressionné par ce qu’il a vu dans la bande-annonce, mais a exprimé quelques inquiétudes quant à la réception du jeu lors de son lancement.

(L’extrait commence à 32:05)

“Je ne pense pas que ce sera très différent de GTA 5. Je pense que les gens pourraient être un peu déçus le premier jour, mais ce sera quand même le meilleur jeu disponible”, a-t-il averti.

Un peu plus tard, il a développé ce point en disant que, bien que Rockstar puisse réussir, les attentes sont extrêmement élevées pour GTA 6 et la technologie n’a pas suffisamment avancé pour faire un bond comme ceux de GTA 2 à GTA 3 et de San Andreas à GTA 4.

Cela dit, l’ancien développeur a également noté que la localisation à Vice City et le thème “Florida man” conviennent “très bien” à GTA.

“Il y a des rumeurs sur la création de nouvelles technologies liées à l’animation et à l’IA et tout ça. Je pense qu’il est temps pour une révolution où l’animation est davantage pilotée par l’IA et la physique. Si quelqu’un doit franchir cette étape, ce sera Rockstar.”