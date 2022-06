Les premiers détails de GTA 6 Online auraient fuité : personnages, lieux et factions

Une nouvelle fuite de GTA 6 a fait surface, prétendant révéler comment le mode Online de ce prochain opus très attendu fonctionnera, et des changements majeurs semblent prévus.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose du prochain opus de la célèbre licence Grand Theft Auto de Rockstar Games, même si la société a annoncé que le travail sur le jeu était “bien avancé” en début d’année.

Cependant, depuis cette annonce, nous attendons que de nouvelles informations officielles soient révélées, et en raison de l’absence de prise de parole des développeurs, de nombreuses fuites et rumeurs ont fait surface, indiquant notamment un retour à Vice City avec des personnages emblématiques tels que Niko Bellic et Michael De Santa.

Mais aujourd’hui, un leaker qui a déjà fait des déclarations correctes par le passé a révélé des informations possibles sur le mode en ligne de GTA 6 et son fonctionnement par rapport au dernier volet.

Une fuite de GTA 6 Online révèle quatre personnages jouables et des factions

Selon l’utilisateur Reddit “GTA_VI_Leak“, qui a publié une tonne d’informations sur le prochain jeu, GTA 6 Online se déroulera après l’histoire de la campagne et permettra aux utilisateurs de prendre le contrôle de quatre personnages.

La fuite affirme que chacun des quatre personnages en ligne aura sa propre histoire et son propre rôle. De plus, les joueurs pourront passer d’un personnage à un autre. Chaque personnage aura son propre compte en banque ainsi que des atouts uniques.

Le premier personnage serait un membre du cartel El Tercer Ojo d’Amérique du Sud avec lequel vous ferez de la contrebande de drogue et d’armes qui vous permettra d’avoir accès aux meilleures armes du jeu.

Le deuxième serait un agent de la DOA de Vice City déterminé à faire tomber le cartel en arrêtant ses membres et en effectuant de “grandes opérations”. Cependant, le fait de tuer des PNJ et d’autres joueurs avec ce personnage fera baisser votre réputation. Plus votre rang de réputation est élevé, plus votre salaire est important.

Dans GTA 6 Online, si vous venez à être membre du gang Ballas ou Families, vous pourrez alors vous bâtir une réputation en vendant de la drogue et en organisant des fusillades avec des gangs rivaux pour gagner du territoire.

Les Ballas et les Families viennent des côtés opposés de Carcer City et ont chacun un “territoire de chaque côté qui ne peut jamais être pris” écrit le leaker.

Enfin, en tant que membre de la famille Von Crastenburg, vous pourrez bâtir votre réputation en créant des entreprises légales grâce à vos crimes.

Dès que les fans ont pris connaissance de cette fuite sur Reddit, de nombreux ont été surpris de voir qu’un système de quatre personnages différents pourrait être mis en place, alors que dans GTA, la base du multijoueur est de créer son propre personnage et faire tout et n’importe quoi avec.

Le leaker a alors répondu à ces craintes : “Vous pourriez simplement incarner le personnage que vous aimez le plus. Imaginez que dans Red Dead Online vous ayez un personnage différent pour chaque rôle (chasseur de primes, commerçant, etc.). Vous pouvez alors toujours vous déplacer librement et vivre l’expérience classique, mais si vous voulez jouer à travers les activités proposées par Rockstar, elles sont uniques en fonction de l’expérience que vous recherchez.”

Bien évidemment, comme pour toutes les fuites concernant GTA 6, prenez toutes ces informations avec d’énormes pincettes jusqu’à ce que Rockstar annonce quelque chose.

Toutefois, si cette fuite s’avère exacte, le mode Online de GTA 6 pourrait alors proposer une toute nouvelle expérience de jeu aux fans qui trépignent d’impatience à l’idée de mettre la main sur le jeu.