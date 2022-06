GTA 6 semble s’éloigner davantage en raison d’un développement “très agité”

Selon un célèbre leaker, la sortie de GTA 6 semble encore lointaine en raison de différents problèmes de développement.

Après le succès retentissant de GTA 5 qui est sorti en 2013, les fans attendent maintenant depuis un bon moment un nouvel opus. GTA V ayant presque 10 ans, les fans s’attendent donc à ce que GTA 6 soit déjà bien avancé.

Et si Rockstar a confirmé en début d’année que GTA 6 était bien en cours de développement, depuis cette confirmation, rien d’autre n’a vraiment été annoncé officiellement et par conséquent, de nombreuses rumeurs et fuites se sont accumulées au fil des mois.

Advertisement

Lire aussi – Quand va sortir GTA 6 ? Toutes les fuites et les rumeurs

Mais selon le dernier rapport d’un célèbre leaker, GTA 6 est encore loin de sortir.

GTA 6 semble encore très loin de sortir

Comme l’a rapporté ComicBook, Tom Henderson, un célèbre leaker réputé pour ses informations sur de multiples jeux, dont GTA, a discuté de la date de sortie potentielle de GTA 6 et a fait le point sur l’état d’avancement de son développement.

Et selon lui, le développement de GTA 6 est “très agité” en ce moment, mais il assure que cette instabilité ne l’alarme pas trop. Il s’agit simplement de problèmes de développement classiques, comme des changements de personnel et, bien sûr, des retards dus à la crise sanitaire actuelle.

Advertisement

Tom Henderson révèle ensuite qu’il s’attend à ce que GTA 6 soit lancé en 2024 ou 2025.

me waiting for gta 6 to be released: pic.twitter.com/nXkl97avMG — LiAO☼ (@l1ttl3lia0) June 26, 2022

Lire aussi – GTA 6 devrait réintroduire Niko Bellic et Michael De Santa selon une fuite

Bien que ces nouvelles ne vont certainement pas ravir les fans, ils pourront cependant éventuellement se consoler avec la possible sortie d’un remaster de GTA 4 qui semble toujours dans les plans de Rockstars.

Pour beaucoup, la sortie de GTA 6 est comparée à la façon dont Half-Life 3 est encore à ce jour, toujours très discuté et souhaité.