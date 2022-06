GTA 6 devrait réintroduire Niko Bellic et Michael De Santa selon une fuite

Selon une fuite de Grand Theft Auto 6, les personnages emblématiques Niko Bellic et Michael De Santa des précédents opus devraient faire leur grand retour.

Alors que les fans attendent avec impatience la moindre information concernant GTA 6, de nombreuses fuites et rumeurs émergent chaque semaine.

Et récemment, une nouvelle fuite qui a déjà donné des informations correctes dans le passé, comme l’implication de Dr Dre dans GTA Online, vient d’annoncer le retour de Niko Bellic de GTA 4 et de Michael De Santa de GTA 5 dans GTA 6.

Niko Bellic et Michael De Santa de retour dans GTA 6 ?

Selon l’utilisateur Reddit “GTA_VI_Leak“, qui a l’habitude de publier des messages précis, Niko Bellic aura un rôle précis à jouer dans GTA 6.

Dans sa dernière publication, le leaker a écrit : “Niko Bellic n’a jamais été arrêté pour ses crimes. Les histoires du ‘Serbe’ sont encore racontées de temps en temps à Liberty City, de nombreux articles de presse le mentionnent, et il existe même un documentaire nostalgique sur lui.”

Bien sûr, Niko a été évoqué de manière désinvolte au cours de GTA 5, semblant ainsi relier les deux jeux, mais il apparaît maintenant qu’il aura également un rôle dans le sixième jeu.

“Les actions de GTA IV provoquent de gigantesques changements de pouvoir dans le monde criminel et l’affaiblissement de presque toutes les factions au cours du jeu ouvre la voie à une croissance aussi rapide de la famille Von Crastenburg“.

De plus, cette fuite affirme que Ned Luke, l’acteur de Michael De Santa, travaille actuellement avec Rockstar Games. C’est logique, étant donné que le personnage a été annoncé comme revenant dans GTA Online, mais selon le leaker, il y a bien plus que cela.

“Le plus probable est qu’il s’agisse d’un DLC pour GTA Online, mais il est aussi très possible qu’il produise un film à Vice City. Cela pourrait être donc les deux. Nous devons attendre et voir.” termine la fuite.

Au fur et à mesure que l’année avance, nous espérons que nous n’aurons pas à attendre longtemps avant que GTA 6 ne soit enfin révélé et que nous puissions enfin voir les premières images du prochain projet de Rockstar.

Reste à savoir si Michael et/ou Niko seront présents dans la bande-annonce, si les informations de la fuite sont exactes.