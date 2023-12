La durée de GTA 6 pourrait être bien plus courte que vous ne l’espériez

Alors que l’histoire de Red Dead Redemption 2 a duré plus de 50 heures, un leaker a laissé entendre que l’histoire de GTA 6 sera nettement plus courte, selon ses sources.

Bien que peu d’informations officielles aient été publiées sur GTA 6, ce leaker est connu pour avoir toujours donné des informations précises concernant le prochain titre de Rockstar.

En effet, le leaker LegacyKillaHD a été parmi les premiers à déclarer que le jeu était développé sous le nom de code Project Americas. Cela a depuis été confirmé à presque 100% par des fuites de code source. Il a également annoncé une date de sortie pour GTA 6 en 2025, ce qui s’est également révélé exact.

Alors que le premier trailer a attiré encore plus l’attention sur le jeu, LegacyKillaHD a divulgué d’autres informations.

La durée de l’histoire de GTA 6 plus courte que celle de Red Dead Redemption 2 ?

Alors que l’histoire de RDR2 prend généralement environ 50 à 60 heures, LegacyKillaHD suggère que cela ne sera pas le cas pour Grand Theft Auto 6.

Le jeu durera plutôt 35 à 40 heures, ce qui serait plus proche de la durée de GTA 5.

Bien sûr, il doit s’agir seulement des missions principales et des moments clés de l’histoire. Car, comme on le sait, GTA offre une variété de jeu bien plus large et chaotique.

On peut cependant noter que cette estimation de durée remonte à plus d’un an. Il s’agit peut-être d’informations désormais révolues.

La durée réelle pour terminer GTA 6 restera incertaine jusqu’au lancement du jeu. Il ne reste plus qu’à patienter.

Cependant, l’étendue de la carte à elle seule semble prouver que la durée de jeu sera plus longue. De plus, les activités supplémentaires qui seront sans aucun doute proposées en marge de l’histoire permettront surement de passer des centaines d’heures dans GTA 6.

Pour en savoir plus sur le futur jeu de Rockstar, consultez la rubrique GTA de notre site.