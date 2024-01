Un leak Fortnite révèle des collaborations avec Devil May Cry et Avatar

Epic Games / The Walt Disney Company / Capcom

Fortnite est connu pour ses collaborations avec les plus grandes franchises du monde du divertissement. Selon un leak récent, le jeu pourrait bientôt accueillir des personnages de Devil May Cry et d’Avatar de James Cameron.

Au fil des années, Epic Games s’est associé à certaines des plus grandes franchises. De Star Wars à Halo, Fortnite propose des skins de personnages qui sont de véritables icônes de la culture pop.

La saison 1 du chapitre 5 de Fortnite a poursuivi la tendance des crossovers phénoménaux. Elle a en effet inclus Peter Griffin de Family Guy et Solid Snake de Metal Gear Solid. Le jeu a même récemment ajouté des cosmétiques de superstars de la musique telles qu’Eminem et The Weeknd.

Bien qu’Epic tente de garder les collaborations à venir secrètes, des informations ont tendance à fuiter en ligne. Ainsi, un leak durant un podcast XboxEra a laissé entendre une collaboration avec Devil May Cry et Avatar de James Cameron dans Fortnite.

Avatar et Devil May Cry pourraient être parmi les prochaines collaborations de Fortnite

La rumeur a été reprise par les insiders de Fortnite, HYPEX et ShiinaBR. Elle est rapidement devenue un sujet d’excitation parmi les joueurs. Bien que l’information n’ait pas encore été officiellement confirmée, la source a été créditée pour avoir leaké les crossovers Doom et Tortues Ninja dans le passé.

Concernant la rumeur DMC, Shpeshal_Nick a déclaré que sa source est confiante quant à l’arrivée de Dante dans Fortnite. Si le leak Devil May Cry est avéré, nous pourrions aussi voir des personnages comme Nero et Vergil.

Par ailleurs, il a également évoqué la potentielle arrivée de Jake Sully d’Avatar dans Fortnite. Cependant, il a exprimé des doutes. Il a dit : « Les Na’Vi sont, genre, super grands. Je ne sais pas comment cela fonctionnerait dans Fortnite ».

Il est préférable de prendre ces deux rumeurs avec des pincettes, bien que cela n’ait pas empêché les joueurs en ligne de s’enthousiasmer. En réaction à ces leaks, un utilisateur a commenté : « Avatar était attendu, un peu tard, mais j’aime bien. La collab Devil May Cry est tellement cool et inattendue ! Bravo à Epic pour le soutien à tant de genres différents et aux intérêts des joueurs ».

Il reste à voir si ces rumeurs de collaborations se concrétiseront. En attendant, vous pouvez consulter la rubrique Fortnite de notre site pour plus d’actualité et de guides sur le jeu d’Epic Games.