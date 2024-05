La nouvelle méta transforme Fortnite en un jeu de chaises musicales

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a introduit des voitures mythiques puissantes dans le jeu, rendant la phase finale beaucoup plus hilarante.

Nous mentirions si nous disions que nous ne nous sommes pas tous fait écraser par une voiture la première fois que nous avons joué à Fortnite Chapitre 5, Saison 3. Après avoir suscité l’engouement avec la collaboration teaser de Fallout, la nouvelle saison est enfin là et elle a sans aucun doute apporté une méta à laquelle personne ne s’attendait.

Fini les coups de foudre de Zeus ou les attaques aériennes avec les Ailes d’Icare. Actuellement, les voitures Mythiques OP sont la nouveauté. Ces voitures propulsées au Nitro ont non seulement ont plus de santé, mais elles sont également disponibles avec diverses modifications de véhicules et des armes permettant de faucher n’importe qui sur leur chemin.

En conséquence, bien qu’Epic ait récemment apporté un nerf à ces véhicules, utiliser une voiture dans Fortnite est devenu une stratégie plus qu’efficace pour survivre jusqu’au dernier cercle de la tempête.

Selon notre expérience, la fin de partie a tendance à être un peu calme, à moins qu’il n’y ait des objets Mythiques “abusés”, les joueurs ont tendance à être furtifs pour éviter d’être pris à découvert. Cela dit, comme partagé dans un thread Reddit, malgré la présence de quatre personnes en Zéro Construction Solo, tous ont fini par monter dans la même voiture dans le cercle final.

C’est une scène hilarante à voir. Un autre thread fait même référence à ce phénomène : “En solo, ce n’est pas la destination qui compte, mais les amis que vous ramassez en chemin,” puisque des gens pourraient monter dans votre voiture de nulle part.

En duos, trios ou squads, généralement, vous avez une personne qui conduit pendant que l’autre utilise la tourelle de la voiture pour éliminer des ennemis. Mais comme vous ne pouvez pas conduire et tirer en même temps lorsque vous jouez seul, il y a des chances que vous soyez accompagné par un groupe de joueurs par accident, qui pourraient finir par nettoyer les éliminations pour vous ou simplement profiter du trajet gratuit.

“C’est comme un jeu de chaises musicales,” a commenté une personne. Vu la puissance des voitures actuellement, monter dans la voiture d’un inconnu semble être une bien meilleure option pour se protéger dans le cercle final, du moins en Zéro Construction Solo. Et si vous ne parvenez pas à vous assurer une place, vos chances de survie sont minces, à moins que vous n’ayez cet objet qui peut aider.