The Weeknd dans Fortnite : skins, prix, et plus encore

Vous attendez avec impatience le pack de skins Fortnite de The Weeknd depuis l’événement live du Festival ? Voici toutes les informations sur comment l’obtenir, son prix, les styles et bien plus encore.

Fortnite est depuis longtemps connu pour ses grandes collaborations avec des artistes musicaux, incluant Travis Scott et The Kid LAROI pour n’en nommer que quelques-uns. Et le Chapitre 5 ne fait pas exception. Il a été précédé par l’évènement The Big Bang avec Eminem et il verra l’arrivée de The Weeknd.

Epic Games a aussi révélé un nouveau Fortnite Festival, avec certains des plus grands artistes dans un spectacle live. Il sera ajouté au jeu et il aura son propre mode de musique à la Rock Band. Il fait partie des trois modes de jeu révolutionnaires à venir.

L’une des parties les plus excitantes de l’évènement est la superstar de la musique The Weeknd. Il était en effet la tête d’affiche du Festival Fortnite. Vous pouvez dès maintenant obtenir deux skins différents de la série Icon, et divers styles et cosmétiques dans la boutique d’objets. Voici donc tout ce que vous devez savoir.

Sommaire

Quand le skin de The Weeknd arrive-t-il dans Fortnite ?

Le skin Fortnite de The Weeknd est disponible dès maintenant ! Vous devriez l’acheter dès que possible compte tenu du fait que l’un des skins nécessite de progresser dans le Pass de Combat.

Vous pouvez acheter le skin et l’ensemble de cosmétiques Fortnite de The Weeknd dans la boutique d’objets en jeu. Les joueurs ont le choix parmi plusieurs articles.

Voici comment vous pouvez facilement les obtenir dans le jeu :

Lancez Fortnite. Rendez-vous dans l’onglet Boutique. Faites défiler vers le bas pour trouver l’onglet The Weeknd dans la boutique d’objets. Cliquez sur n’importe quel article cosmétique de la collaboration. Appuyez et maintenez le bouton jaune Acheter. Et voilà ! Styles et prix du skin Fortnite de The Weeknd Les joueurs ont plusieurs façons d’obtenir les skins de The Weeknd. Pour ceux qui souhaitent obtenir la tenue Combattant de The Weeknd seul, il peut être acheté pour 1800 V-Bucks. Cependant, il y a aussi un bundle de pass qui offre la tenue Combattant de The Weeknd et la possibilité de débloquer son autre style pour 3500 V-Bucks au total. L’article continue après la publicité L’article continue après la publicité Epic Games Voici la liste complète des articles cosmétiques qui feront partie de la collaboration Fortnite x The Weeknd dans la boutique d’objets :

Tenue The Weeknd (Inclut des styles)

Tenue Combattant The Weeknd

Pioche Axe-O

Revêtement de fusil d’assaut XO Attack

Revêtement spécial XO Attack

Sac à dos XO

Emote Vibe Populaire

Emote Masquée

Écran de chargement Drop The Beat

Quand le skin de The Weeknd quittera-t-il la boutique ?

Epic Games n’a pas confirmé de date de fin pour le skin de The Weeknd dans Fortnite. Cependant, la tenue et les cosmétiques étant disponible depuis le 9 décembre 2023, on peut s’attendre à ce qu’ils soient disponibles seulement pour une courte période, tout comme les précédents skins de la série Icon.

Si vous êtes fan des skins de The Weeknd ou de tout autre cosmétique, nous vous conseillons de rapidement les acquérir, car il ne sera probablement disponible que quelques jours après l’événement.

Voilà donc tout ce que vous devez savoir sur la collaboration The Weeknd x Fortnite et son pack de skins. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Fortnite.