Fortnite pourrait prochainement présenter un crossover The Boys

Selon le leaker Nick Baker, The Boys pourrait arriver sur Fortnite dans un futur proche, bien que la date de sortie de ce crossover soit encore inconnue.

Depuis ses débuts sur Prime Video en 2019, The Boys a conquis l’industrie du gaming. Plusieurs membres de la série, comme Homelander, Starlight et Black Noir, ont fait des apparitions dans des jeux tels que MW2 et Mortal Kombat 1.

Mais ces crossovers ne devraient pas s’arrêter là. En effet, le leaker Nick Baker a indiqué que The Boys pourrait arriver sur Fortnite à l’avenir. Cependant, il n’est pas certain des personnages qui rejoindront le jeu, car il ne connaît pas les détails spécifiques de cette collaboration.

Les propos de Baker proviennent du podcast XboxEra, où il a ajouté que le “timing stupide” d’Epic Games ne permettra pas à ce crossover de se produire de sitôt, malgré l’arrivée de la Saison 4.

“Ils mettront probablement The Boys dans trois ans“, a plaisanté Baker.

Baker a déjà un historique précis de partage de collaborations Fortnite, avec des franchises comme Avatar et X-Men, en particulier Magneto, faisant partie de son palmarès. Il a également mentionné que One Piece, Final Fantasy 7 Rebirth, et bien d’autres sont sur la liste des crossovers.

La dernière saison de Fortnite a introduit un crossover avec Fallout, la célèbre série de jeux vidéo devenue série télévisée sur Prime Video, sans beaucoup de délais entre les deux parties. Les joueurs peuvent obtenir l’armure T-60 via le Passe de combat de la Saison 3 du Chapitre 5.

Si cela s’avère vrai, il est probable qu’un crossover de cette envergure se retrouve dans le Passe de combat ou fasse partie d’un événement de mi-saison similaire à Avatar ou aux Tortues Ninja.

Pour l’instant, les fans de The Boys devront regarder la série ou obtenir Homelander dans Mortal Kombat 1, lorsque les deux sortiront début juin.