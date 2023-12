James Cameron révèle un énorme bond dans le temps entre Avatar 3 et 4

Avatar 3 est sur la bonne voie pour sa sortie l’année prochaine, a révélé James Cameron. Et d’après le papa des Na’vis, il y aura un énorme bond dans le temps pour le quatrième chapitre.

En 2009, plus d’une décennie après Titanic, Cameron était redevenu le roi du monde au niveau du box-office international, grâce à Avatar. Le blockbuster révolutionnaire a dominé les cinémas pendant des mois et a laissé le public confronté à un sérieux coup de blues post-Pandora.

Promesse avait été faite de sortir une suite, mais le temps a passé : il a fallu 13 ans pour retrouver la planète plus bleue que bleue. Et malgré le délai, le réalisateur a dépassé les attentes avec Avatar : La Voie de l’Eau, nouveau mastodonte du box-office qui a prouvé que les Na’vis étaient toujours les bienvenus dans les salles.

Si l’attente a démarré pour les troisième et quatrième films, elle ne devrait pas être aussi longue. En effet, il ne reste que deux ans à patienter avant le retour de Jack Sully et sa famille sur les grands écrans. Et alors que tout le monde parle de l’arrivée de Na’vis adeptes du feu, James Cameron vient de lâcher une nouvelle info sur Avatar 3 et 4 : l’histoire va faire un sacré bond en avant après le troisième opus.

Avatar 3 et 4 bénéficieront d’un grand saut dans le temps d’après James Cameron

Afin de maintenir la cohérence au niveau de l’apparence de ses acteurs les plus jeunes, James Cameron a filmé des parties d’Avatar 3 et 4 en même temps que La Voie de l’Eau.

“Nous avons fait le tournage et la photographie pour le trois dans une production entremêlée avec [Avatar : La Voie de l’Eau], et nous avons même tourné une partie du quatrième film, parce que nos jeunes personnages vont tous faire face à un grand bond dans le temps dans le quatrième film,” a-t-il expliqué à People.

Cameron a également révélé qu’il y aurait un grand bond dans le temps entre les prochaines suites. “Nous les voyons, puis nous partons pour six ans et nous revenons. Et donc la partie où nous revenons est celle que nous n’avons pas encore tournée. Nous lancerons les captures après la sortie du trois,” a-t-il dit.

Avatar 3 sortira au cinéma le 17 décembre 2025.