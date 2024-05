Un leak de Fortnite dévoile un fusil de sniper prêt à dévaster les véhicules

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a reçu un accueil mitigé de la part de sa base de joueurs jusqu’à présent. De nombreuses plaintes ont critiqué l’arrivée des mods de véhicules, qui équipent les voitures de tourelles de mitrailleuses, de pneus pare-balles, de pare-buffles et plus encore.

Le consensus est qu’il est presque impossible de survivre à une partie de battle royale sans conduire un véhicule suréquipé.

Bien que d’autres objets de la Saison 3, comme les Gants Nitro, puissent contrer les véhicules puissants, les joueurs pensent toujours qu’Epic doit soit nerfer les voitures, soit ajouter plus d’armes pour mieux équilibrer l’expérience.

Les leaks circulant via AllyJax et RyanDoesLeaks suggèrent qu’un autre contre aux véhicules pourrait arriver sous la forme de nouveaux fusils de précision. Comme l’a souligné HYPEX, la puissance potentielle de l’arme pourrait infliger jusqu’à 3 fois plus de dégâts aux véhicules.

Cependant, la capacité présumée de l’arme à ne contenir qu’une seule balle à la fois pourrait poser problème. Et, selon des posts ultérieurs d’AllyJax, le nouveau fusil de sniper de Fortnite ne permettra pas aux joueurs de l’améliorer avec un chargeur de plus grande capacité.

Si cette arme doit arriver dans la Saison 3 du Chapitre 5, il n’y a actuellement aucune information sur la date à laquelle les joueurs peuvent s’attendre à la voir en jeu.

La Saison 3 : Débridé a été lancée le vendredi 24 mai, introduisant plusieurs nouveaux lieux dans la partie inférieure de la carte, en plus des mods de véhicules controversés. Le Nuka-Cola et l’armure assistée T-60 de Fallout ont également fait leur entrée au début de cette saison.

Epic Games pourrait avoir encore plus de surprises dans les semaines et mois à venir. Par exemple, des leaks précédents indiquent que la Saison 3 ajoutera aussi du contenu inspiré de Pirates des Caraïbes, incluant des cartes au trésor, des pistolets à silex et des canons de pirates.

