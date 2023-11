Fortnite clôture le Chapitre 4 en beauté avec Eminem à l’affiche

Eminem a été révélé comme étant la vedette du prochain événement final en direct du Chapitre 4 de Fortnite, incluant divers skins du rappeur qui rejoindront le jeu. Voici tout ce que nous savons.

Fortnite est revenu à ses racines nostalgiques dans sa mise à jour de la Saison OG du Chapitre 4, ce qui a permis au Battle Royale de battre ses records de nombre de joueurs et d’atteindre plus de 44 millions de joueurs en seulement un jour.

Déjà, la Saison OG a frappé les joueurs de Fortnite avec diverses collaborations majeures sous la forme de Stranger Things et de la légende de la F1, Lewis Hamilton. De plus, une série de fuites majeures ont été révélées par des data miners, incluant Invincible, LEGO, et même des stars de la musique comme Lady Gaga et Linkin Park.

Epic Games ne ralentit pas non plus, car il a maintenant été révélé selon des leakers de Fortnite que la légende du rap Eminem est prêt à prendre la vedette de l’événement final en direct du Chapitre 4.

Un leak de Fortnite révèle des skins d’Eminem

Eminem est apparu pour la première fois dans Fortnite lors du Chapitre 3 Saison 3 avec la prise de contrôle radio d’Eminem Icon, cependant, il n’a jamais eu son propre skin ou cosmétiques.

Selon des leakers fiables comme HYPEX, FNBRintel et ShiinaBR, l’icône du rap est prête à rejoindre enfin le Battle Royale complet avec son propre skin et diverses variations de style. Ils ont également révélé qu’Eminem prendra un rôle principal dans l’événement final en direct du Chapitre 4 axé sur la musique, qui marquera la transition vers le Chapitre 5.

Voyez tous les skins Fortnite fuités et d’autres détails entourant l’événement final en direct du Chapitre 4 très attendu ci-dessous.

Un autre fuiteur et créateur de Fortnite fiable, iFireMonkey, a partagé que l’événement en direct intitulé The Big Bang aura un style de skin exclusif nommé Marshall Magma qui ne sera disponible que pour les joueurs assistant à l’événement en direct.

Eminem est attendu comme une caractéristique principale de l’événement en direct axé sur le concert après que l’écran de chargement a été révélé montrant Eminem au centre de la scène. Le slogan de l’événement dans le jeu indique : “C’est un tout nouveau monde là-bas”, alors que d’autres changements majeurs semblent arriver dans le Chapitre 5.

Une fois que plus de détails auront été annoncés, nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations sur comment obtenir chaque skin et cosmétique Eminem dans Fortnite.