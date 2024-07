Un leak de Fortnite révèle de nouvelles mécaniques de déplacement dans le Chapitre 6

Selon les récentes fuites de Fortnite, le prochain chapitre prévu pour la fin de l’année introduira de nouvelles mécaniques de balancement et de position couchée.

La feuille de route de Fortnite 2024 pourrait avoir été divulguée plus tôt cette année, et bien qu’elle ait dévoilé des collaborations et des événements que les joueurs peuvent anticiper, il pourrait y avoir beaucoup plus à venir dans le jeu.

Une autre fuite a fait surface, révélant cette fois deux nouvelles mécaniques de mouvement à venir dans le Chapitre 6 – prévues pour le 1er décembre – ainsi que d’autres ajouts au gameplay.

Selon le célèbre leaker de Fortnite, HYPEX, dans un post sur X, le Chapitre 6 apportera des mécaniques de balancement et de position couchée.

Nous avons déjà vu des objets de mobilité similaires dans le passé permettant aux joueurs de se balancer, comme le Lanceur de Toile de Spider-Man et les Gants à Grappin, il serait donc intéressant de voir comment cela serait implémenté dans le jeu.

D’un autre côté, la position couchée est quelque chose de totalement nouveau qui n’a pas encore été introduit dans le Battle Royale. Les joueurs ayant déjà joué à PUBG ou à d’autres jeux de tirs populaires dont Call of Duty ne sont sûrement pas étrangers à cette mécanique.

La position couchée consiste essentiellement à ce que votre personnage soit allongé face contre terre. La plupart du temps, elle est utilisée pour se cacher de l’ennemi, soit pour se soigner, recharger, ou simplement se repositionner.

En rapport: Un bug de Fortnite Chapitre 5 Saison 2 laisse des joueurs voler sans arrêt

Elle est également utilisée pour se positionner de manière à être caché et à pouvoir sniper des ennemis sans se mettre en danger. Il est peut-être encore trop tôt pour penser au Chapitre 6, mais avec ces mécaniques potentiellement ajoutées au jeu, seul le temps nous dira à quoi ressemblera la méta.

Outre ces deux nouvelles mécaniques de mouvement, HYPEX a également mentionné d’autres ajouts, tels que de nouveaux modes possibles, le support pour les animaux de compagnie en mode Créatif, et un thème possible d’Île Flottante.

Jusqu’à présent, une autre fuite a également suggéré qu’une collaboration avec un groupe féminin de K-Pop rejoindra le jeu à peu près au même moment. En somme, il semble y avoir beaucoup de choses à attendre dans le prochain chapitre de Fortnite.