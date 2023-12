Ce célèbre réalisateur adorerait faire un film sur l’histoire de Fortnite

Le réalisateur de Rebel Moon, Zack Snyder, est un grand fan de Fortnite : Battle Royale d’Epic Games, donc ce n’est pas étonnant qu’il soit prêt à diriger un film Fortnite.

Avec la sortie imminente de Rebel Moon sur Netflix, le réalisateur Zack Snyder a fait plusieurs interviews où il a parlé de son projet.

Étonnamment, il a aussi répondu à des questions sur sa passion pour Fortnite.

Snyder a déjà exprimé son amour pour Fortnite. Avec la promotion de Rebel Moon en cours, il était inévitable que quelqu’un pose la question évidente : Snyder envisagerait-il de réaliser un film Fortnite ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Zack Snyder dit qu’un film Fortnite pourrait se faire : “Ne jamais dire jamais”

Lors d’une interview avec Etalk, Snyder a été interrogé s’il dirigerait un jour un film Fortnite. Snyder a répondu avec enthousiasme qu’il adorerait faire le projet, révélant qu’il avait déjà essayé d’obtenir un lien entre Rebel Moon et le jeu.

“Bien sûr !” a dit Snyder. “J’essayais de faire des skins Fortnite pour le film, comme l’implication la plus évidente et basique. Fortnite est un monde incroyable, et c’est une distraction incroyable pour moi, mais c’est vraiment cool. L’alchimie qu’ils ont créée là-bas est vraiment unique. Quand j’ai commencé à y jouer, je pensais savoir ce que c’était, puis c’était quelque chose de complètement différent.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’amour de Zack Snyder pour Fortnite n’est pas un secret. Le réalisateur acclamé derrière “300” et “Batman v Superman” a révélé qu’il était fan lors de l’événement Gamescom 2023, jouant souvent en mode Zéro Construction en tant que Mr. Meeseeks.

Cependant, cela pourrait rester un rêve lointain. Fortnite reste une propriété qui n’a actuellement pas de film en développement. Le jeu a été presque entièrement concentré sur son identité de jeu vidéo, y compris plusieurs nouveaux modes qui ont été récemment ajoutés.

Cela pourrait changer à tout moment, cependant, surtout avec le succès de films de jeux vidéo récents comme Le Film Super Mario Bros. et Five Nights At Freddy’s, ou les futurs films de jeux vidéo comme Minecraft ou La Légende de Zelda.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quoi qu’il en soit, Snyder semble penser qu’un film Fortnite est toujours dans le domaine du possible.

“On ne sait jamais,” a-t-il dit. “On ne peut jamais dire jamais. C’est ma devise dans ce métier.”