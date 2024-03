Venom 3 : le film dévoile son nouveau titre, les internautes se moquent

En plus d’avoir révélé la nouvelle date de sortie du prochain film Venom 3, Sony a également levé le voile sur son titre final. Un titre qui a clairement amusé les internautes, qui n’ont pu s’empêcher de faire le parallèle avec cette série Netflix très populaire.

Après Marvel et DC, c’est Sony qui avait décidé d’investir le monde des super-héros, donnant ainsi naissance au Sony’s Spider-Man Universe (SSU), également connu sous le nom de SonyVerse. Un nouvel univers cinématographique lancé en 2018 avec le film Venom, la franchise étant alors basée sur plusieurs personnages de l’univers Marvel plus ou moins liés à Spider-Man.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si les films d’animation du Spider-Verse de Sony ont rencontré un immense succès auprès des spectateurs, ce n’est malheureusement pas le cas pour les longs-métrages du SSU. On pensera notamment à l’accueil reçu par Venom et sa suite de 2021, mais également celui réservé à Morbius (2022). Plus récemment encore, c’est Madame Web, sorti le mois dernier, qui n’a lui non plus pas réussi à inverser la tendance, recevant des critiques globalement négatives de la part de la presse et du public.

Mais la multinationale nippone semble vouloir laisser une dernière chance au Venom de Tom Hardy, puisque la saga de films va avoir droit à un troisième volet. Un nouvel opus qui serait apparemment le dernier si l’on se fie au nouveau titre révélé par Sony.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le nouveau titre de Venom 3 s’attire les moqueries des fans de basketball

Le troisième long-métrage de la franchise Venom a donc révélé son titre définitif, baptisé Venom : The Last Dance. Un titre qui n’a pas manqué de faire réagir les fans de la NBA sur les réseaux sociaux, qui n’ont pu s’empêcher de faire la comparaison avec The Last Dance, la mini-série documentaire sportive qui revenait sur la saison 1997-1998 des Chicago Bulls et de sa star Michael Jordan, sortie en 2020 sur Netflix.

“Je m’attends à voir quelque chose comme ça”

“Où est Michael ?”

“Michael Jordan sera dedans ??”

On apprend également que la date de sortie du projet, qui était jusque-là prévue pour novembre prochain, a finalement été avancée au 25 octobre 2024 aux États-Unis. Venom : The Last Dance est réalisé par Kelly Marcel, avec Tom Hardy qui va retrouver son rôle d’Eddie Brock, aux côtés de Juno Temple, Clark Backo ou encore Chiwetel Ejiofor.

L’article continue après la publicité