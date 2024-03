Le film le plus regardé de 2024 sur Netflix “n’a aucun sens” selon les fans

Le film le plus regardé de 2024 sur Netflix jusqu’à présent a été révélé – mais des spectateurs trouvent qu’il “n’a aucun sens“.

Netflix a commencé l’année 2024 sur des chapeaux de roue, proposant des créations qui ont fait un carton chez les abonnés. Côté séries, les spectateurs ont ainsi pu retrouver la série The Gentlemen de Guy Ritchie, reprenant le film The Gentlemen de Guy Ritchie (vous avez bien lu), mais également Avatar : Le dernier maître de l’air, adaptation audacieuse de l’iconique dessin animé de Nickelodeon.

Et du côté des films ? La plateforme de streaming n’est pas en reste : le K-drama Loh Kiwan a fait une entrée remarquée, Spaceman joue avec les arachnophobes, et Millie Bobby Brown affronte un dragon dans La Demoiselle et le Dragon. En effet, la star de Stranger Things a délaissé les tenues d’Eleven pour se balader en robe de princesse dans des grottes habitées par un gigantesque lézard.

Et si le long-métrage a explosé le compteur des vues en ce début d’année pour la plateforme de streaming, certains spectateurs ont fait peur de leur perplexité. À les entendre, La Demoiselle et le Dragon n’aurait pas de sens.

Attention : cet article spoile des éléments du film La Demoiselle et le Dragon.

Les spectateurs de Netflix disent que le film le plus regardé de 2024 “n’a aucun sens“

La Demoiselle et le Dragon a été regardé plus de 35 millions de fois sur Netflix d’après le rapport hebdomadaire de la plateforme. Un chiffre d’autant plus impressionnant qu’il représente le nombre de vues en seulement trois jours de diffusion !

Mais pour certains spectateurs, il y a un hic : l’histoire, et le climax en particulier, n’auraient pas de sens. L’un des points négatifs serait ainsi le côté inflammable de l’antagoniste, comme l’a fait remarquer cet internaute sur X/Twitter : “J’adore Millie, mais le film La Demoiselle et le Dragon n’a aucun sens. Comment pouvez-vous me dire qu’un dragon se fait brûler ?“

Un autre fait lui aussi part de sa déception : “Une idée décente mais beaucoup trop stupide ici pour en faire quelque chose de convenable. Il va vous falloir de la chance pour vous sentir immergé et malheureusement, la conception de la créature est vraiment horrible et n’a aucun sens.“

Une critique mitigée pour La Demoiselle et le Dragon

Mais tout le monde ne s’émeut pas des libertés prises avec les lois de la nature. Si La Demoiselle et le Dragon n’est pas le chef-d’œuvre de l’année, le long-métrage s’en sort avec une critique ni trop sévère, ni particulièrement convaincue.

John Wilson/Netflix

Pour Écran Large, c’est aussi le final qui pêche : “La Demoiselle et le dragon tient à moitié sa promesse de départ et c’est bien dommage puisque c’est la meilleure partie du film. Le reste est beaucoup moins amusant, et encore plus oubliable.“

Empire s’est contenté de deux étoiles, jugeant le film Netflix “trop enfantin et superficiel pour les adultes, mais trop brutal et sanglant pour les enfants.” Du côté de The Guardian, l’accueil est un peu plus chaleureux, pour une note de trois étoiles : “La star de Stranger Things n’est pas toujours convaincante en tant que princesse luttant pour sa vie, mais il y a du plaisir à tirer de cette alternative subversive aux schémas des contes de fées.”

La Demoiselle et le Dragon est disponible sur Netflix depuis le 8 mars 2024.