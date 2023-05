Star Wars Skeleton Crew : Date de sortie, intrigue, casting et plus

L’univers de Star Wars continue de s’étendre, avec Star Wars : Skeleton Crew, une nouvelle série qui arrive prochainement. Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur cette série.

La franchise Star Wars est de retour et plus grande que jamais, avec de nouveaux films, des animés et des séries qui arriveront dans les années à venir.

Parmi les nouvelles séries annoncées, nous pouvons retrouver Star Wars : Skeleton Crew, qui présente un impressionnant ensemble de jeunes stars, mené par l’interprète de Dumbledore dans les Les Animaux fantastiques, Jude Law.

L’article continue après la publicité

Les principaux créateurs de la série sont Jon Watts et Christopher Ford qui ont dernièrement travaillé sur Spider-Man : Homecoming.

Si ces deux hommes ont déjà exploré le monde des superhéros, ce projet va être leur première incursion dans l’univers Star Wars.

Alors avant la sortie de la série, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Wars : Skeleton Crew, de la fenêtre de sortie et de l’intrigue au casting et plus encore.

Fenêtre de sortie de Star Wars Skeleton Crew : Quand va sortir la série ?

Pour le moment, nous n’avons pas de date exacte concernant la sortie de Skeleton Crew sur Dinsey+ pour le moment. Cependant, il a été confirmé que la série arrivera sur le service de streaming à un moment donné en 2023.

L’article continue après la publicité

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section lorsque la date de sortie exacte de la série sera révélée.

Intrigue de Star Wars Skeleton Crew : De quoi va parler la série ?

La série va se dérouler neuf ans après la bataille de Yavin, ce qui la place cinq ans après Le Retour du Jedi et commence presque en même temps que la saison 1 de The Mandalorian.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Alors que certains craignent que cette série soit axée sur un public plus jeune, le réalisateur Jon Watts a précisé lors d’une interview que ce “ne sera pas une émission pour enfants“.

L’article continue après la publicité

“C’est une série sur laquelle nous travaillons depuis très longtemps. C’est l’histoire d’enfants de 10 ans d’une petite planète qui se perdent dans la galaxie Star Wars. C’est l’histoire de leur voyage pour revenir chez eux“

Quant à sa longueur, une nouvelle liste de la WGA a signalé que Skeleton Crew comportera huit épisodes, ce qui est assez standard pour une série Star Wars.

Casting de Star Wars Skeleton Crew : Qui sera dans la série ?

Jusqu’à présent, le seul grand nom qui est associé à la distribution de la série est l’acteur de Captain Marvel et des Animaux fantastiques, Jude Law.

L’article continue après la publicité

En plus de Law, nous savons que la série se concentrera fortement sur quatre jeunes enfants. Trois de ces jeunes personnages seront joués par Ravi Cabot-Conyers, Robert Timothy Smith et Kyriana Kratter tandis que le quatrième et dernier acteur reste encore à être révélé.

De plus, Kerry Condon apparaîtra également dans la série, bien que son rôle reste un mystère pour le moment.

Trailer de Star Wars : Skeleton Crew : Y a-t-il une bande-annonce la série ?

Au moment de la rédaction de cet article, une bande-annonce complète n’a pas encore été dévoilée pour Skeleton Crew.

Cependant, un petit aperçu a été révélé lors de l’événement Star Wars Celebration en 2023. Bien que cela ait été montré en huis clos pour les fans présents, nous ne l’avons pas encore vu en ligne.