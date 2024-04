Combien y a-t-il d’épisodes dans la série Ripley sur Netflix ?

Le nouveau thriller de Netflix débarque sur la plateforme pour présenter l’histoire de l’escroc Tom Ripley – mais pour combien d’épisodes en tout ?

Ripley est la nouvelle adaptation de Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, un best-seller des années 50. L’œuvre littéraire a été déclinée sous toutes ses formes, du feuilleton radio à la pièce de théâtre, mais Netflix a cette fois opté pour la série.

À la tête de la production, on retrouve Steven Zaillian, scénariste de La Liste de Schindler et réalisateur pour The Night Of. Et pour incarner l’ingénieux arnaqueur, c’est Andrew Scott qui a été choisi, après des rôles marquants dans Sherlock ou encore Fleabag. Face à lui, les spectateurs pourront apprécier les performances de Johnny Flynn (Une vie) et Dakota Fanning (L’Aliéniste). Mais durant combien d’épisodes les acteurs vont-ils se donner la réplique ?

Combien y a-t-il d’épisodes dans Ripley, la nouvelle série Netflix ?

Ripley a un total de huit épisode. Comme d’habitude, Netflix a fait le choix de tous les diffuser en même temps, permettant aux spectateurs qui le souhaitent de regarder la série d’une traite.

La plateforme de streaming présente sa nouveauté avec ce résumé : “Tom Ripley, un escroc new-yorkais qui tire le diable par la queue au début des années 60, est engagé par un homme richissime qui l’envoie en Italie pour tenter de convaincre son fils bohème de rentrer à la maison. En acceptant cette mission, Tom met le doigt dans un engrenage complexe.“

Rendez-vous le 4 avril à 9h pour découvrir la nouvelle série Ripley sur Netflix !