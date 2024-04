La série Ripley sur Netflix est-elle tirée d’un roman ?

Le nouveau thriller Netflix met en vedette Andrew Scott dans le rôle principal et transporte les spectateurs dans une intrigue sombre, portée par une image singulière : mais s’agit-il d’une adaptation ?

Ripley raconte l’histoire d’un escroc et manipulateur de génie menant une existence plus que modeste dans le New York des années 60. Tom Ripley se contente de ses habituelles escroqueries pour gagner sa croûte à sa manière, jusqu’à ce qu’un jour, une opportunité inespérée se présente à lui.

En effet, comment dire non à la possibilité d’un voyage en Italie tous frais payés, à la demande de la riche famille Greenleaf ? Le but de sa mission : ramener un fils, qu’on croit en train de gâcher sa vie sur la côte Amalfitaine, région très prisée au sud de la grande botte.

Tom accepte évidemment l’offre, et en profite pour s’immiscer dans la vie de Dickie Greenleaf. Mais l’arnaqueur n’a rien d’un enfant de cœur, et très vite l’amitié entre les deux hommes va prendre un tournant sombre. Mais la série Ripley est-elle une adaptation de roman ?

La série Ripley est-elle une adaptation du roman Monsieur Ripley ?

Oui, la série Ripley est bien tirée du livre de Patricia Highsmith de 1955, Monsieur Ripley.

Lorenzo Sisti/NETFLIX

Ce n’est pas la première fois que le roman est adapté pour l’écran : en 1960, René Clément réalisait Plein soleil, avec Alain Delon. En 1999, le long-métrage Le Talentueux Mr Ripley d’Anthony Minghella réunissait lui aussi un casting étoilé, composé notamment de Matt Damon, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow ou encore Jude Law.

Cette fois, c’est le scénariste de La Liste de Schindler, Steven Zaillian, qui s’est chargé d’écrire et réaliser la nouvelle itération pour Netflix. Devant la caméra, on retrouve l’acteur Andrew Scott (Sherlock, Fleabag) pour interpréter le personnage principal.

En cas de succès sur Netflix, il serait tout à fait possible d’avoir des suites de Ripley, car la romancière Patricia Highsmith a écrit quatre autres livres sur son célèbre personnage. On peut ainsi compter sur Ripley et les Ombres (1970), Ripley s’amuse (1974), Sur les pas de Ripley (1980) ainsi que Ripley entre deux eaux (1992).

Les huit épisodes de Ripley seront lancés sur Netflix le 4 avril 2024.