Explication du final de Bodkin sur Netflix : qu’est-il arrivé aux disparus de Samhain ?

Lancés sur la piste des disparus de Samhain, Dove, Gilbert et Emmy vont faire des découvertes qui dépassent leur imagination. Que s’est-il passé deux décennies plus tôt ? Qui est le loup qui suit Dove ? Qu’est-il arrivé à Seamus ?

Netflix et le true crime, c’est une grande histoire d’amour. Au point même de retrouver le genre documentaire au cœur de l’intrigue de Bodkin, nouvelle série comique de la plateforme. Une journaliste affectée aux enquêtes spéciales d’un grand journal londonien se retrouve impliquée dans une affaire qui concerne le gouvernement : Dove découvre que sa source s’est pendue, et s’enfuit de l’appartement en emportant un ordinateur portable contenant des secrets d’état. L’enquête prenant des proportions dangereuses pour elle, son rédacteur en chef décide de l’éloigner pour un temps, et de l’envoyer aider un podcasteur en Irlande, le pays natal de la jeune femme.

Gilbert Power a en effet décidé de se pencher sur la disparition de trois personnes, 25 ans plus tôt, lors de la fête de Samhain – l’équivalent d’Halloween. Mais l’arrivée de l’américain est mal vue à Bodkin, petite ville recluse sur la côte et hésitant entre traditions et nouvelles technologies. Personne ne veut parler des disparus. Mais peut-être, justement, parce qu’ils n’ont jamais vraiment disparu ?

Qu’est-il arrivé aux trois personnes évanouies dans la nature, la nuit de Samhain ? Qui sont vraiment Dove, Gilbert et Emmy, les trois enquêteurs, et pourquoi cherche-t-on à leur mettre des bâtons dans les roues ? On vous explique tout sur les mystères de la série Bodkin, sur Netflix.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de la série Bodkin sur Netflix !

Qui sont réellement Dove, Gilbert et Emmy, les protagonistes de Bodkin sur Netflix ?

Lorsqu’ils arrivent à Bodkin, Dove, Gilbert et Emmy ont tous leur propre histoire, qui impactera leur manière de penser et d’enquêter sur les disparus de Samhain.

Gilbert Power est un journaliste influenceur qui a percé grâce à un podcast, créé pour parler du cancer de sa femme. Véritable buzz, sa série le pousse à lancer sa société pour continuer ensuite sur d’autres sujets. Mais le succès ne revient pas, et les dettes s’accumulent. Sans compter que sa femme, exposée au public alors qu’elle se trouvait dans une période de grande vulnérabilité, souhaite désormais le divorce. Autant dire que le podcast sur les disparus de Samhain représente la dernière chance de se refaire de Gilbert, qui préfère rester aveugle sur la pratique et se persuader que remuer le passé en fouinant dans les secrets d’autrui est parfaitement bienveillant.

Emmy Sizergh, quant à elle, a rejoint l’équipe par passion. Issue d’une famille aisée qui aurait pu l’aider à se trouver une bonne situation, elle préfère se débrouiller par elle-même pour prouver qu’elle est indépendante et parfaitement capable d’agir de son propre chef. Admirative du travail d’investigation de Dove, elle alternera entre fascination et frustration, pour finalement trouver sa propre voie.

Dove Maloney a elle aussi une histoire complexe. La jeune femme est revenue dans son pays natal pour s’éloigner un moment d’une enquête qui pourrait la compromettre, et avec elle son journal. Tout au long de la série, la protagoniste est recherchée par les autorités anglaises. La raison ? Lorsqu’elle a découvert que son indic sur une grosse affaire, Krtek, s’était donné la mort, elle a préféré fuir les lieux en emportant un ordinateur contenant des secrets d’état.

Pourquoi Dove voit-elle un loup dans Bodkin ?

Très tôt dans la série, Dove croise le chemin d’un loup alors qu’elle est arrivée à Bodkin. D’abord présenté comme un mauvais signe, on apprend finalement que le loup représente le lien de la protagoniste avec son enfance et sa mère.

Alors qu’elle était encore très jeune, sa mère, toxicomane, l’a déposée dans un couvent pour que les sœurs s’occupent d’elle. Un lieu dans lequel la jeune fille aura grandi en se confrontant aux nonnes, mais pas au point de causer un incendie volontaire, comme l’ont sous-entendu plusieurs personnages de Bodkin. En réalité, Dove s’était simplement installée dans une chapelle pour fumer une cigarette en cachette. La destruction du lieu n’avait donc rien de criminel et était tout à fait accidentelle. Après avoir fui, Dove s’est installée à Dublin où elle a commencé ses recherches en tant que journaliste. C’est là qu’elle a découvert le réseau de dealers et le Blaireau, redoutable trafiquant évanoui dans la nature pour réapparaître à Bodkin sous le nom de Seamus.

C’est au couvent d’Inish Mac Tire qu’on comprend enfin le rôle du loup qui apparaît à Dove. Il s’agit en réalité d’une louve, appelée Faoladh, et rappelant la peluche que la mère de Dove avait laissé à sa fille avant de partir. Une créature chargée en réalité de veiller sur la petite dans les moments les plus difficiles. Mais Dove éprouve encore du ressentiment envers sa mère et se contente donc au départ de repousser les apparitions.

Qu’est-il arrivé aux disparus de Samhain : ont-ils été tués ?

Le grand mystère de Bodkin est la disparition de trois personnes lors de la nuit de Samhain, 25 ans plus tôt. Sauf que le sort des disparus n’est pas si inconnu : il suffit de demander aux bonnes personnes.

Un homme, une femme et un enfant se sont évanouis dans la nature lors du soir fatidique. En réalité, le garçon, appelé Edward P. sur le dossier de police, est réapparu très vite. Il s’agit de Teddy, le forgeron mélomane qui s’est lancé dans une chanson au pub le jour de l’arrivée des podcasteurs à Bodkin. Lors de Samhain, Teddy a eu des troubles de mémoire. Il s’est réveillé, une brique en sang à la main, près du corps d’un homme et d’une femme. Son père reconnaît Malachy et prend peur, conscient que son frère Seamus chercherait à se venger en attaquant son fils. Il décide donc de placer les corps dans le coffre de sa voiture et de balancer le véhicule dans le marais. Sans le couteau de Teddy dans la boîte à gants, le crime aurait été parfait et personne n’aurait pu remonter la piste.

Sauf que le corps de la femme n’est pas celui de Fiona, l’ancienne amante de Seamus. Il s’agit en fait de Greta, une femme vivant dans la communauté de gens du voyage, surnommés “les hippies” par les habitants de Bodkin.

Qu’est-il arrivé à Fiona dans Bodkin ?

Enceinte de Seamus, Fiona a voulu prendre la fuite pour protéger son enfant de la violence du père. Mais son plan de prendre la mer pour le Pays de Galles ne s’est pas passé comme prévu : Teddy, amoureux de la jeune femme, l’a suivie et s’est retrouvé blessé.

En effet, alors que Fiona et Maeve s’apprêtaient à prendre la mer, le garçon a déboulé de nulle part et a effrayé les femmes. Croyant qu’il s’agissait de Seamus, Maeve a assommé Teddy à l’aide d’une rame. Mais comprenant son erreur, elle a réagi en l’emmenant sur l’île d’Inish Mac Tire. Car au couvent se trouvait une infirmière, Edna O’Shea : le trajet était alors bien plus rapide que pour atteindre un hôpital. Si le garçon s’en est sorti, ce coup à la tête ne sera pas sans conséquence : troubles de l’attention et de la mémoire deviendront le quotidien de Teddy.

Une fois au couvent, Fiona décide de rester, trouvant l’endroit idéal pour se cacher de Seamus. Elle donnera naissance à son bébé, mais mourra peu après. En revanche, son enfant survivra : c’est Edna O’Shea, sœur et infirmière, qui emmènera le garçon, Sean, à Bodkin. Elle le fera passer pour un enfant adopté de Roumanie pour le garder caché de Seamus. Malheureusement, l’arrivée des podcasteurs viendra remuer les secrets de famille. Car Sean O’Shea est engagé comme taxi pour conduire Dove, Gilbert et Emmy sur les différents lieux d’enquête. Et Edna aura beau brûler sa voiture ou le bateau de Seamus, ça n’y changera rien : le jeune homme restera impliqué à la fois dans l’enquête et dans les affaires sordides de Seamus.

Qu’arrive-t-il à Seamus et aux podcasteurs à la fin de Bodkin sur Netflix ?

Seamus a un passé trouble, et se traîne plusieurs identités dont celle du Blaireau. Ses activités de dealers finiront par avoir raison de lui à la fin de la série Netflix.

Lancé dans une vendetta aveugle, Seamus va provoquer de vieux ennemis, les MacArdle. Ces derniers viendront le chercher lors de la fête de Samhain, en se déguisant en fantômes. À la manière des défunts venant hanter les vivants, la famille adverse vient ainsi se venger et chercher le semeur de troubles pour disparaître avec lui. Après l’explosion dans le terrain de la fête, le dealer ne laisse plus de trace de son passage sur la plage, choisissant la mort avec les MacArdle plutôt que la prison avec Interpol.

Suite aux événements de Bodkin, Gilbert décide quant à lui d’abandonner l’idée de publier son podcast sur les disparus de Samhain. L’histoire disparaîtra avec eux, au fond des flots, alors qu’il lance son enregistreur vocal et toutes les données collectées jusque-là. Dove passe un accord pour éviter la prison et cesse de travailler comme journaliste pour se lancer dans le podcast. Quant à Emmy, elle profitera de cette nouvelle expérience à son CV pour reprendre la place de Dove à Londres.

Bodkin est disponible sur Netflix depuis le 9 mai 2024.