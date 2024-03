Alien Romulus déjà désigné comme le film “le plus flippant depuis l’original”

Le premier trailer d’Alien : Romulus vient de sortir et plonge ses spectateurs dans une angoisse sourde. Les fans estiment même qu’il s’agit du long-métrage “le plus flippant” de la franchise depuis l’iconique premier film avec Ripley.

La toute première bande-annonce du film Alien : Romulus vient de tomber, et la promesse faite aux fans saute aux yeux : on va ramener les spectateurs aux sources de la célèbre et terrifiante franchise, dans ce qui faisait tout le sel (et le sang) d’Alien.

Ce n’est cette fois pas Ridley Scott qui a pris les commandes du projet. Le réalisateur du tout premier opus de la franchise et de ses spin-offs Prometheus et Covenant a cédé le siège du pilote à Fede Alvarez, auteur du film d’horreur Don’t Breathe. Et à en croire le premier trailer et la réaction unanime des spectateurs, le choix a été judicieux !

Les fans sont hypés par la première bande-annonce d’Alien : Romulus

À peine les premières images d’Alien : Romulus sont-elles tombées sur les réseaux sociaux que les fans ont fait part de leur enthousiasme.

Ont notamment été salués la claustrophobie ambiante remise au premier plan, les décors de science-fiction volontairement vintage et froids, mais aussi le travail sur le son et les voix chargées d’une peur viscérale.

“Ça me donne des frissons. Je n’en attendais pas moins d’Alien : Romulus, mais il semble être le film Alien le plus flippant depuis l’original. Fede a tout compris.“

Autre bonne nouvelle : si le trailer dévoile les facehuggers dans toute leur splendeur arachnéenne, il prend surtout le parti de ne (presque) pas montrer de Xénomorphe. Star du premier film Alien, la créature avait pourtant été cachée le plus possible par son réalisateur Ridley Scott.

Si la manœuvre avait initialement pour but de ne pas briser l’immersion du spectateur en lui montrant un monstre coûtant trop cher pour les effets spéciaux, elle avait surtout permis de jouer sur le hors champ. En effet, quoi de plus effrayant au cinéma qu’une menace qu’on ne peut pas voir ?

Alien : Romulus atterrira dans les salles françaises le 14 août 2024.