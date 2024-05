La série Eric sur Netflix est-elle tirée de faits réels ?

Netflix vient de lâcher son dernier thriller, présentant une histoire d’enfants perdus au milieu d’une ville de New York corrompue : mais la série Eric reprend-elle des faits réels ou a-t-elle été inventée ?

Benedict Cumberbatch arpente les rues et tunnels du New York des années 80 à la recherche de son fils de 9 ans, Edgar, tandis que l’inspecteur Ledroit mène l’enquête pour retrouver le jeune Marlon Rochelle dans la boîte de nuit le Lux. Deux récits qui se croisent par moments, et qui rappellent de (trop) nombreux faits divers – si on oublie la marionnette poilue qui accompagne Vincent comme son ombre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La fin d’Eric referme toutes les portes ouvertes durant les six épisodes de la mini-série, offrant une résolution à toutes les énigmes soulevées jusque-là. Les disparitions d’Edgar et Marlon trouvent leurs réponses, et on en découvre même un peu plus sur le reste des personnages. Mais en prenant en compte le goût pour le true crime et les thrillers policiers de Netflix, la question peut se poser : la série Eric s’est-elle inspirée d’une histoire vraie pour son scénario ?

La mini-série Eric est-elle tirée de faits réels ?

Eric n’est pas tirée d’une histoire vraie : l’affaire est entièrement fictive, qu’il s’agisse d’Edgar comme de Marlon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les deux disparitions sont semblables à de nombreux faits divers, mais ont été inventées pour le scénario. En revanche, le contexte de la série peut refléter de vrais problèmes que l’on retrouve dans le système judiciaire et les enquêtes sur les personnes disparues, ici aux États-Unis.

La série n’hésite pas à montrer l’inégalité du traitement réservé aux victimes en fonction de leur origine ethnique ou sociale. Là où Edgar est blanc et issu d’une famille puissante et immensément riche, Marlon est un adolescent noir suffisamment influençable pour accepter de vendre de la drogue. Le premier aura droit à tous les efforts imaginables de la part de la police, quand le deuxième sera considéré comme mort tout au long de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série Eric est disponible sur Netflix depuis le 30 mai 2024.