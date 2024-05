Explication du final de la série Eric sur Netflix : qu’est-il arrivé à Edgar et Marlon ?

Benedict Cumberbatch erre dans la ville de New York à la recherche de son fils Edgar. Qu’est-il arrivé aux enfants disparus ? Que représente vraiment la marionnette Eric ? On vous explique la fin de la nouvelle mini-série de Netflix.

Une mini-série, Eric, a débarqué dans le catalogue Netflix, proposant une histoire d’enfants disparus dans une ville de New York gérée par des flics ripoux et des politiques corrompus par l’argent et le pouvoir. Au milieu de la grande Pomme, un père de famille s’isole dans une spirale autodestructive : Vincent cherche son fils Edgar, neuf ans, qui s’est évaporé dans les rues de la grande cité.

Mais il n’est pas le seul enfant à avoir disparu, et les spectateurs comprennent vite que l’histoire d’Eric va au-delà d’une odyssée urbaine pour un père qui sombre dans la folie. Qui a enlevé Edgar et Marlon ? Que représente la marionnette Eric et qui sont les vrais monstres dans la série éponyme ? On vous explique tout sur la fin d’Eric sur Netflix.

Attention : spoilers majeurs de la série Eric droit devant !

Qui a enlevé Edgar dans la série Eric sur Netflix ?

Personne n’a enlevé Edgar dans la série Eric : après une dispute avec son père, le garçon s’est tout simplement enfui et a fait une chute dans les égouts de New York en suivant un sans abri qu’il admirait pour ses graffitis.

Netflix

On découvre au fil des épisodes que l’enfant faisait une fixette sur Yuusuf, au point de répertorier tous les lieux de ses graffitis sur une carte dessinée dans le sous-sol de George, le concierge de son immeuble. Malheureusement, Edgar n’est pas habitué aux pérégrinations dans les sous-sols de la ville : en voulant suivre Yuusuf, il glisse et tombe plus profondément, dans les égouts.

Yuusuf le sauvera en le faisant remonter grâce à une corde, et le gardera dans sa cabane. Non pas pour le retenir, mais pour le protéger des autres sans-abris, capables de vendre l’enfant à des proxénètes. Si Yuusuf n’a pas rendu l’enfant plus tôt à ses parents, c’était parce qu’il cherchait un moyen de les contacter sans passer pour un kidnappeur. Car la ville de New York dans Eric n’est pas seulement corrompue, elle est aussi particulièrement intolérante et n’hésite pas à écraser ses minorités : le sans abri sait pertinemment qu’en ramenant l’enfant à la surface, il risque d’être accusé de toutes les autres disparitions.

Malheureusement, lorsque le moment est enfin venu pour lui d’amener Edgar à sa mère, la presse publie son portrait. Ne pouvant plus sortir sans risquer de se faire arrêter, il confie l’enfant à Yara, sans savoir que sa colocataire préfère emmener le garçon chez TJ, un proxénète spécialisé dans les fantasmes les plus tordus des puissants de New York.

Pourquoi Edgar s’est-il enfui sous terre ?

Edgar s’est enfui après une dispute contre son père, qui s’est emporté et a déchiré son tee-shirt : effrayé par la colère et l’instabilité mentale de son père, le garçon de neuf ans a préféré suivre Yuusuf qu’il idéalisait plutôt que retourner à la maison.

netflix

Dès le premier épisode, on voit Vincent arriver sur son lieu de travail avec une blessure à la tête. L’explication ne viendra que plus tard, alors que les autorités retrouvent le tee-shirt déchiré d’Edgar, taché de sang. C’est Cassie qui fait le rapprochement, découvrant que le groupe sanguin sur le vêtement est le même que celui de Vincent.

Après avoir été dénoncé à la police, le père de famille finit par reconnaître avoir menti : il est bien parti à la recherche d’Edgar le matin même de sa disparition. Et il se sent coupable, conscient d’avoir effrayé son fils et d’être responsable de sa fuite.

Qui a enlevé Marlon Rochelle dans la série Eric sur Netflix ?

Marlon Rochelle n’a pas été enlevé : il a été assassiné par deux policiers de la brigade des mœurs, infiltrés dans la boîte de nuit le Lux.

Netflix

Dès le début de son enquête pour Edgar, l’inspecteur Ledroit entend parler d’un certain “8”. On apprend finalement que le numéro était en lien avec celui du maillot de basket d’un adolescent lui aussi disparu, Marlon Rochelle. À force d’insister, l’inspecteur finit par récupérer une cassette de vidéosurveillance sortant tout droit de la boîte de nuit le Lux, gérée par Gator, qui a fait de la prison après s’être fait coincer pour des affaires sordides dans son ancienne discothèque, La Sierra.

On assiste alors au meurtre de Marlon Rochelle, surpris en plein acte sexuel avec le maire de la ville, Costello. Ce sont Nokes et Kennedy, deux flics ripoux, qui passent l’adolescent à tabac dans des poubelles. Nokes tuera plus tard Kennedy, de peur que son collègue se sentant coupable finisse par dévoiler la vérité sur Marlon Rochelle, dont le corps a été emmené à la décharge par des éboueurs.

Que représente la marionnette Eric ?

La marionnette Eric est le miroir de Vincent et de ses pensées, dévoilant la transformation du père de famille alors qu’il sombre dans la folie. Jusqu’à une ultime confrontation dans le village souterrain des sans-abris, symbole du retour du héros sur la voie de la raison.

Netflix

Lorsqu’on nous le présente en même temps qu’aux financeurs de l’émission Good Day Sunshine, Eric a droit à cette description : “Il est à la fois notre part de lumière et notre part d’ombre. C’est le monstre qui déambule à nos côtés. C’est le monstre que chaque enfant rêverait d’avoir avec lui lorsqu’il est perdu et a besoin d’aide.“

Lors du scénario de présentation, à la question “Es-tu perdu, Eric ?“, ce n’est plus juste la marionnette fictive qui répond, mais bien Vincent, alors que la caméra se concentre sur lui et que la musique démarre. Et le père de famille explique : “En effet. J’ai dû me tromper de chemin à un moment. Il fait si sombre sous terre, mais j’ai eu peur de remonter à la surface.“

On comprend avec la transition sur le village souterrain où se trouve Edgar qu’Eric représente également la communauté des sans-abris et laissés pour compte, obligés de se terrer dans les sous-sols de la ville. Un lieu que Vincent devra visiter dans sa quête pour retrouver son enfant, mais qui servira surtout à montrer le moment où l’homme touche le fond – littéralement.

Car dans le sous-sol, la marionnette Eric devient différente. Plus sombre, vulgaire et agressif, ce faux ami imaginaire pousse Vincent à franchir de nouvelles limites et céder face à l’appel de la drogue. Mais le héros finira par retrouver la raison et se battra contre son alter ego, l’emportant dans une bagarre digne de Fight Club.

Débarrassé de cette “part d’ombre“, Vincent pourra garder la “part de lumière” d’Eric en revêtant le costume construit pour l’émission Good Day Sunshine. Ce qui lui permettra de passer à la télévision, attirer l’attention de son fils, et guider l’enfant qui “est perdu et a besoin d’aide“.

Qui sont les vrais monstres dans la série Eric ?

Eric n’est pas le vrai monstre dans la série Netflix : comme on nous l’explique très vite, ces derniers ne se cachent pas sous le lit. Ils se trouvent dans les sphères du pouvoir.

netflix

Le maire, Costello, ne cherche pas à arranger les choses malgré une homosexualité qu’il a dû refouler toute sa vie. Il se laisse donc mener à la baguette par les autres personnalités, particulièrement riches, de la ville.

Le meurtre de Marlon Rochelle a forcé le maire à demander de l’aide à son beau-frère Bruno Di Bari, possédant la société en charge des ordures et de l’assainissement de New York. C’est parce que Di Bari l’a aidé à faire disparaître le corps que Costello lui est désormais redevable, s’enfonçant toujours plus dans l’inaction de son mandat.

Pour les couvrir, ils peuvent compter sur Matteo Cripp, capitaine à la police de la ville, qui fait de son mieux pour étouffer l’affaire de Marlon Rochelle impliquant Nokes et Kennedy, et qui met des bâtons dans les roues de l’inspecteur Ledroit.

Le père de Vincent n’est pas mieux : sous couvert de nettoyer la ville de New York et de créer des logements plus agréables à l’œil, il n’hésite pas à se débarrasser des populations les plus pauvres, maintenant la fracture sociale et les intolérances dont souffre la cité. Et si Vincent avait tendance à courber l’échine au départ, c’est en se rebellant contre le paternel qu’il achève sa rédemption, pour devenir lui-même le père dont Edgar a besoin.

Eric étant une mini-série, elle n’aura pas de suite. C’est pour cette raison que toutes les intrigues ont droit à un dénouement.

netflix

Raya, qui voulait vendre Edgar au proxénète TJ, est retrouvée morte noyée près de l’Hudson après l’inondation du métro et des égouts. Quant aux responsables de la mort de Marlon, ils sont tous inculpés grâce à la cassette récupérée par l’inspecteur Ledroit, avec l’aide de Gator.

Mais Gator ne s’est pas contenté de donner une vidéo à Ledroit : il lui a aussi transmis le carnet de TJ, contenant les noms de tous ses clients les plus pervers. De nombreuses personnalités vont ainsi tomber, y compris le “co-créateur d’une émission pour enfants populaire” : Lennie, l’ancien collègue de Vincent qui s’est débarrassé de lui dans Good Day Sunshine, n’a en réalité jamais cessé de se tourner vers la prostitution. Préférant fuir la justice, l’homme se suicide.

Edgar rentre à la maison après avoir vu son père à la télévision, dans une dernière course avec lui, qu’il gagnera pour la première fois. Du côté de Marlon Rochelle, la mère se rendra à la décharge où des recherches seront menées pour retrouver le corps de l’adolescent et lui offrir un adieu plus digne et symbolique : les crimes commis par les plus puissants sur les plus démunis ne seront plus dissimulés.

Cassie fonde une nouvelle famille avec Sebastian : le nouveau couple attend la venue très prochaine d’un enfant. Enfin, Vincent part se faire interner durant “quelques mois“, dans le but de se soigner de ses troubles, dont son alcoolisme. Lorsqu’il revient, il est réintégré à son émission, animant la marionnette d’Eric. Quant à celle de son ancien collègue et ami, qui arbore la forme d’un policier et rappelle ainsi toutes les autorités jusqu’ici corrompues, elle reste au placard et n’apparaît plus à la caméra.

La série Eric est disponible sur Netflix depuis le 30 mai 2024.