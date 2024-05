Remake de Silent Hill 2 : date de sortie, trailers, plateformes, précommandes…

Le remake de Silent Hill 2, dévoilé en 2022, émerge lentement des ténèbres et sera bientôt entre nos mains. Voici tout ce que nous savons sur notre prochaine incursion dans la ville la plus hantée du jeu vidéo.

Silent Hill 2 a sculpté le paysage du genre de l’horreur, plongeant les joueurs dans un univers inédit de terreur et d’appréhension. Désormais, cette suite légendaire renaît pour épouvanter une nouvelle génération et, espérons-le, raviver la flamme de la franchise, après que le projet avorté P.T / Silent Hills l’ait condamnée aux limbes de l’oubli.

Le jeu sera développé par Bloober Team, responsable du jeu d’horreur The Medium. L’artiste conceptuel original de Silent Hill 2, Masahiro Ito, et le compositeur Akira Yamaoka reviendront également pour ce remake très attendu.

Konami Vous retrouverez bientôt Pyramid Head dans le remake de Silent Hill 2

Pour les impatients désireux de plonger dans ce remake à venir, voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle version de Silent Hill 2.

Sommaire

Le remake de Silent Hill 2 a-t-il une date de sortie ?

Le remake de Silent Hill 2 sortira le 8 octobre 2024. La date a été révélée lors de la présentation State of Play de Sony le 30 mai 2024.

Sur X (Twitter), le développeur Bloober Team avait donné une mise à jour sur le jeu au début de 2024 en déclarant :

« En tant que Bloober Team, nous sommes fiers de faire partie des plans de Konami pour la franchise Silent Hill. Aux côtés de notre partenaire, nous travaillons durement pour s’assurer que le remake de Silent Hill 2 atteigne la plus haute qualité. »

« Au nom de notre équipe de développement, nous tenons à préciser que la production progresse bien et conformément à notre calendrier. Nous comprenons que de nombreux joueurs dans le monde entier attendent avec impatience des nouvelles du jeu et nous apprécions votre dévouement. »

Il est rassurant de savoir que le développement avance bien. Cela dit, il y a toujours une chance que le jeu soit retardé si l’équipe rencontre des obstacles.

Konami Vous êtes prêts à retourner dans la jolie ville touristique de Silent Hill ?

Bandes-annonces du remake de Silent Hill 2

Lors du premier événement State of Play de Sony début 2024, la société a offert un aperçu beaucoup plus approfondi du nouveau remake de Silent Hill 2. Cette bande-annonce complète peut être visionnée ci-dessous et comprend un aperçu du gameplay, de l’histoire et bien plus encore.

De plus, une bande-annonce dévoilée lors du State of Play du 30 mai a montré des séquences supplémentaires et confirmé la date de sortie du 8 octobre.

Sur quelles plateformes le remake de Silent Hill 2 sera-t-il disponible ?

Le remake de Silent Hill 2 sortira sur PC via Steam et sur PS5. Le jeu sera une exclusivité console sur PS5 pendant un an. Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a eu aucune information sur une date de sortie sur Xbox.

Les précédents jeux Silent Hill sont sortis sur Xbox, il est donc tout à fait envisageable que le jeu sorte à une date postérieure.

Précommandes du remake de Silent Hill 2

Les pré-commandes du très attendu remake de Silent Hill 2 sont désormais ouvertes sur le PlayStation Store pour PS5. Plongez à nouveau dans l’univers terrifiant de Silent Hill avec des graphismes modernisés et une ambiance encore plus oppressante.

Pour les joueurs PC, les pré-commandes du remake de Silent Hill 2 sont également ouvertes sur Steam. Préparez-vous à explorer les rues brumeuses de Silent Hill avec des améliorations graphiques époustouflantes et une expérience de jeu optimisée.

En précommandant votre copie dès maintenant, vous bénéficiez d’un accès exclusif à des contenus bonus.

Gameplay et cadre du remake de Silent Hill 2

Le remake de Silent Hill 2 sera très fidèle à l’original en termes de gameplay, continuant l’horreur de survie atmosphérique de ce jeu. Cependant, le remake utilisera l’angle de caméra par-dessus l’épaule popularisé par Resident Evil 4 pour s’assurer que le joueur soit aussi immergé que possible. Ce point de vue rendra le combat beaucoup plus facile, en particulier le tir.

L’histoire de Silent Hill 2 est celle d’un homme ordinaire appelé James qui revient à Silent Hill après de nombreuses années. James a perdu sa femme à cause d’une maladie incurable et reçoit miraculeusement une lettre d’elle lui demandant de la rencontrer à leur endroit préféré à Silent Hill – un lieu que le couple visitait ensemble.

Konami Le gameplay de Silent Hill 2 remake a été révélé lors du premier State of Play de Sony pour 2024

Bien entendu, Silent Hill s’est transformé en un monde cauchemardesque depuis leur dernière visite, donc quand James y retourne pour voir si sa femme, Mary, est vraiment là, il est confronté à l’horreur pure.

Le Silent Hill 2 original a été acclamé pour son histoire, son atmosphère et son gameplay, alors espérons que le remake ait le même succès.