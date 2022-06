Qui-Gon Jinn apparaîtra-t-il dans l’épisode final d’Obi-Wan Kenobi ?

Liam Neeson pourrait-il faire son grand retour dans le rôle de Qui-Gon Jinn dans le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi ? Tout ce que nous savons.

Depuis le lancement de la série Obi-Wan Kenobi, les fans de Star Wars se sont délectés du retour d’Ewan McGregor sous les traits du célèbre chevalier jedi.

Et alors que la série se prépare pour son final le 22 juin, les fans n’attendent qu’une chose depuis le début, une apparition de Qui-Gon Jinn, qui était le maître jedi d’Obi-Wan.

Alors, sans plus attendre, découvrez tout ce que nous savons sur la potentielle arrivée de Qui-Gon Jinn dans l’épisode final d’Obi-Wan Kenobi.

Dans La Revanche des Sith, Maître Yoda a promis à Obi-Wan Kenobi de lui apprendre à “communiquer” avec Qui-Gon Jinn par la force.

Cependant, dès le début de la série, Obi-Wan Kenobi est très fatigué et nous apprenons rapidement que sa connexion avec la force a été sérieusement réduite, rendant ainsi presque impossible le fait de parler avec Qui-Gon Jinn.

Toutefois, au fur et à mesure que la série progresse, Obi-Wan Kenobi semble retrouver ses capacités de force, ce qui pourrait ainsi lui permettre de demander conseil à son ancien maître alors qu’un duel décisif avec Dark Vador se profile.

Les enjeux sont incroyablement élevés pour le final de la série et le retour de Qui-Gon Jinn à travers la force pourrait constituer le guide parfait pour l’aventure de Kenobi.

