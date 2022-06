Joker 2 pourrait introduire Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn

more

Load More

De plus, Todd Phillips connaît bien Lady Gaga puisqu’il a été producteur du film A Star is Born qui a permis à Lady Gaga d’être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice.

Cependant, le principe d’univers partagé chez DC permet d’avoir plusieurs acteurs et actrices qui incarnent le même personnage (Jared Leto et Joaquin Phoenix pour le Joker par exemple).

En effet, selon The Hollywood Reporter , Lady Gaga serait en négociations pour rejoindre la distribution afin d’incarner une nouvelle Harley Quinn. De plus, le média révèle que cette suite pourrait être tournée comme une comédie musicale.

Joaquin Phoenix va donc revêtir à nouveau son maquillage de clown dans le personnage du Joker et pourrait bien être accompagné de sa fidèle acolyte, Harley Quinn qui devrait être jouée par l’artiste, Lady Gaga.

Il y a quelques jours, le réalisateur Todd Phillips a annoncé que le script de Joker 2 était terminé et que cette suite devrait s’intituler Joker : Folie à Deux.

by Ludovic Quinson