Obi-Wan Kenobi : les internautes saluent l’épisode 5

Il ne reste plus qu’à espérer que le dernier épisode de la série soit encore meilleur, si c’est possible.

Le Ve épisode de #ObiWan est clairement le meilleur. Un rythme bien soutenu, une histoire palpitante, des scènes épiques et un Vador au sommet de son art ! pic.twitter.com/uxrMIQrXtN

Entre les flashbacks permettant d’assister aux prémices du basculement d’Anakin vers le côté obscur, les révélations de Reva qui font voir d’un autre œil les précédents épisodes de la série, et les prouesses de Dark Vador, il y en avait pour tous les goûts.

Au fil de la diffusion des épisodes d’Obi-Wan Kenobi, de multiples voix se sont élevées pour critiquer certaines faiblesses scénaristiques et visuelles. Qu’à cela ne tienne, chaque mercredi tout le monde répond à l’appel. Il faut dire qu’il n’est pas facile de résister au chant des sirènes quand une occasion de se replonger avec nostalgie dans l’atmosphère de Star Wars se présente.

On est mercredi ! Un nouvel épisode d’Obi-Wan Kenobi est disponible en streaming dès maintenant sur #DisneyPlus . pic.twitter.com/uZHygp7wF9

Dans tout juste une semaine, l’épisode final d’Obi-Wan Kenobi sera diffusé, ce qui laisse plusieurs jours aux fans de la série pour se remettre de leurs émotions. Après tout, l’épisode 5 aura plus que jamais riche en sensations fortes.

by Isabelle Thierens