Le showrunner de One Piece sur Netflix brise le silence sur la saison 2

Quelques semaines après l’annonce officielle de la saison 2 de One Piece sur Netflix, le co-réalisateur Matt Owens partage les premières mises à jour sur les épisodes à venir.

L’une des séries d’adaptation en live-action les plus réussies de Netflix, One Piece, est prête pour embarquer dans une suite. Actuellement en production, la seconde saison a été annoncée deux semaines seulement après le lancement de la série, créant un véritable buzz sur Internet.

Surtout que pour l’occasion, c’était le maître Eiichiro Oda en personne, auteur des mangas, qui en informait les spectateurs dans une vidéo de remerciement. Le mangaka avait également teasé l’introduction de Chopper, confirmant plus ou moins que la saison 2 adapterait la saga d’Arabasta. Dans cette partie de l’histoire, Luffy et son équipage continuent de voguer jusqu’à Grand Line, où ils rencontrent des ennemis aussi dangereux que délurés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La grève de la WGA avait cependant gelé les projets des plateformes comme Netflix, et aucune autre mise à jour de la série n’avait été faite depuis l’annonce. Mais les scénaristes ayant signé un accord avec les studios, ils peuvent à nouveau discuter officiellement de leur travail. C’est dans ces conditions que Matt Owens, le co-réalisateur de la série live-action de One Piece, a pris la parole pour aborder le sujet de la saison 2.

Le showrunner de One Piece sur Netflix dévoile le thème de la saison 2

Dans une interview accordée à Deadline, Matt Owens a effectivement été interrogé sur les thèmes généraux de la saison 2. Question à laquelle il répond : “Sans en dire trop et sans parler des nouveaux personnages que nous pourrions rencontrer, je dirais qu’un thème majeur de la saison 2 est le défi du leadership. Du point de vue de Luffy, il a maintenant son équipage et lui fait prendre le cap vers Grand Line.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ils sont maintenant de vrais pirates et cela comporte beaucoup de défis associés à cette identité. Et ce sujet offrira d’autres histoires et personnages que je ne révélerai pas encore. Mais le leadership est un grand thème pour nous dans la saison 2.“

Nouveau casting de la saison 2 de One Piece : Jamie Lee Curtis dans la série ?

Steve Dietl / FOX / crunchyroll

Dans la même interview, Matt Owens a également expliqué : “Personne n’a encore été choisi, non seulement en raison des deux grèves, mais aussi parce que nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes du processus. Nous n’avons pas terminer de discuter du potentiel des personnages. Mais non, nous n’avons pas encore de casting définitif pour la saison 2.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a également partagé ses réflexions sur le choix de Jamie Lee Curtis pour le rôle de Kureha, la terrible femme qui recueille Chopper et lui apprend la médecine. “Nous avons encore l’opportunité de caster certains rôles, et il se trouve que Jamie Lee Curtis est une fan de One Piece,” a-t-il continué. “Dès qu’elle a dit ça, nous nous sommes dit que bon, il fallait essayer de l’avoir dans la série. Mais pour incarner qui ? Eh bien il y a le Docteur Kureha, très heureusement, qui apparaît dans notre histoire et qui convient parfaitement à Jamie Lee Curtis.“ Lorsque la célèbre actrice a reçu un Oscar pour Everything Everywhere All At Once, le showrunner lui a envoyé une petite statue du Docteur Kureha, accompagné d’une note la félicitant pour sa victoire et évoquant l’envie de discuter avec elle.

“Quand elle a republié ça, ça a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fans, et j’ai commenté. Nous essayons d’aller au bout. Oui, à l’heure actuelle, la SAG [le Syndicat des acteurs] est toujours en grève, donc il n’y a pas eu de discussion officielle. Mais dès qu’il y en aura, je suis prêt. Je l’inviterai à dîner, nous en parlerons. Nous ferons tout cela parce qu’à ce stade, nous écrivons le rôle pour elle – nous voulons vraiment qu’elle vienne jouer avec nous dans la saison 2.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Où en est le script de la saison 2 de One Piece ?

Même si la production a déployé la grand voile et démarré pour de bon, de l’eau coulera sous les ponts avant que les scénarios des épisodes de la saison 2 soient réellement prêts et finalisés. D’après Matt Owens, les scénaristes avaient commencé à plancher sur l’écriture avant la grève.

“Nous n’avons pas beaucoup avancé, juste commencé à planifier ce que sera la saison et terminé quelques plans. Mais ça n’est pas allé plus loin. Donc, il n’y a pas encore de scénario pour la saison. Il faudra encore du temps.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que les spectateurs les plus impatients se rassurent, cependant : qui dit fin de la grève, dit retour au travail. Comme l’ajoute le co-réalisateur, l’adaptation a bien repris : “Nous sommes maintenant de nouveau en activité depuis cette semaine, et nous allons essayer de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses, mais nous allons essayer de redémarrer le plus rapidement possible. La salle des scénaristes est opérationnelle, oui, et nous faisons de notre mieux pour finir les scénarios afin de pouvoir passer à la conception, à la planification et à la pré-production, tout ça.“

L’adaptation de One Piece en live-action est actuellement disponible sur Netflix, tandis que l’anime est disponible sur Crunchyroll.

L’article continue après la publicité