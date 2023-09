One Piece : Quels arcs la série en live-action Netflix couvre-t-elle ?

Considérée comme plutôt fidèle à l’anime, l’adaptation en live-action de One Piece a reçu un très bon accueil sur Netflix, si bien qu’une saison 2 a été annoncée très vite après sa sortie. Mais les deux séries n’adoptent pas le même rythme, et les spectateurs sont en droit de se demander quels arcs exactement sont adaptés par la plateforme américaine dans la saison 1.

À l’origine écrit et illustré par Eiichiro Oda, One Piece est aujourd’hui l’un des piliers du monde du manga, et peut se vanter de décrocher régulièrement des records de vente. Adapté par la suite avec succès par la Toei Animation, l’anime continue de faire palpiter le cœur des fans toutes les semaines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Inévitablement, un tel monstre de l’animation japonaise ne pouvait que séduire les géants de l’industrie du cinéma et de la télévision. C’est Netflix qui a décroché le gros lot pour faire incarner Luffy, Zoro, Nami et le reste de l’équipage pirate par des acteurs bien réels. Mais quels arcs couvre cette série ?

La série live-action de One Piece a sorti les rames pour rattraper l’anime

La série en live-action a débarqué sur le géant du streaming le 31 août, et elle a clairement le vent en poupe : loin d’être déçus, les spectateurs ont adoré voguer aux côtés du capitaine des Chapeaux de Paille.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré ses seulement huit épisodes, la série live-action de One Piece a choisi un rythme rapide lui permettant de couvrir de nombreuses intrigues de sa grande sœur, ce que le mangaka Eiichiro Oda a approuvé. De nombreux arcs (qui sont des équivalents de chapitres dans le monde des mangas) ont ainsi été condensés pour rentrer dans les cases.

Ainsi, la série Netflix a réussi à couvrir six arcs de l’anime One Piece, soit l’intégralité de la saga East Blue. On vous les explique. Attention, on va spoiler à la fois l’anime et la série !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix

L’Arc du Capitaine Morgan : Épisodes 1 & 2

Parce qu’il faut un début pour tout, les premiers épisodes abordent à la fois le passé de Luffy en compagnie de Shanks, mais aussi sa première vraie confrontation avec ses premiers ennemis, d’abord la terrible Alvida, puis le capitaine Morgan, petit tyran de la Marine à ses heures perdues. C’est également l’occasion pour notre Chapeau de Paille de rencontrer Kobby, mais aussi et surtout Roronoa Zoro, qu’il recrutera ensuite comme son premier membre d’équipage.

L’Arc Village d’Orange : Épisodes 1 & 2

Ce deuxième arc commence avec Luffy et Zoro naviguant sans but vers la Ville d’Orange, une île assiégée par le pirate clown Buggy.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Arc Village de Syrup : Épisodes 3 & 4

Dans ce troisième arc de One Piece, Luffy, Zoro et Nami arrivent au Village de Syrup pour chercher un navire. Là, ils rencontrent Usopp, le menteur local du village, ainsi que sa fortunée amie Kaya, recluse dans sa demeure et victime des machinations de méchants pirates (oui, ça existe !)

L’Arc Baratie : Épisodes 5 & 6

Les Chapeaux de Paille accostent le navire-restaurant Baratie, où ils rencontrent le chef Sanji, que Luffy recrutera plus tard comme cuisinier de son équipage. Mais c’est aussi le moment pour l’anime de nous faire découvrir le grand rival de Zoro, à savoir l’un des sept grands corsaires, Mihawk. Pendant ce temps, Nami trahit l’équipage, et vole le Vogue Merry pour reprendre la mer et abandonner ses camarades.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Arc Arlong : Épisodes 7 & 8

Les Chapeaux de Paille poursuivent Nami jusqu’à sa ville natale. L’île est gérée par les Pirates d’Arlong, un équipage d’Hommes-Poissons forçant Nami à rapporter une somme astronomique en échange de la libération des siens. Les véritables motivations de sa navigatrice révélées, Luffy décide d’affronter Arlong.

L’Arc Loguetown : Épisode 8

Cet arc court (et peu exploré dans la série live-action de One Piece) montre la célébration de Luffy et Shanks à propos du tout premier avis de recherche du héros. Les Chapeaux de Paille se préparent à naviguer vers une autre mer, pendant que d’autres pirates jurent de les pourchasser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

One Piece en live-action : quels changements ?

Netflix

Adaptation oblige, des modifications étaient à prévoir dans la version live-action de One Piece. Certains événements passent ainsi d’un arc à l’autre, des personnages apparaissent plus tôt ou plus tard, quand d’autres disparaissent tout simplement.

Avec l’annonce de la saison 2 de One Piece sur Netflix, on s’attend évidemment à ce que la série reprenne là où elle s’est arrêtée. Ce qui signifierait que la prochaine saga à être adaptée serait celle d’Alabasta. Le showrunner de la série a d’ailleurs presque confirmé certains détails, s’exprimant notamment sur son adoration pour un membre d’équipage particulièrement apprécié des fans : Chopper, le docteur de bord, mi-renne mi-humain.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

One Piece en live-action est disponible sur Netflix.