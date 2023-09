One Piece : Eiichiro Oda affirme que la série live-action n’avait pas besoin d’être une adaptation “one-to-one”

Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a expliqué comment la série live-action a su rester fidèle au matériel source sans pour autant être une adaptation exacte.

La version Netflix de One Piece est l’une des adaptations live-action les plus réussies de l’histoire. Basée sur le populaire manga d’Eiichiro Oda, la production a pris sept ans pour voir le jour. Dès sa mise en streaming, elle est devenue la série numéro un dans 84 pays, pulvérisant les records précédents de Stranger Things et Mercredi.

Oda a toujours été réticent à l’idée d’une adaptation live-action de One Piece. Il a finalement cédé, estimant que la technologie moderne pourrait recréer son monde phénoménal tel qu’il l’a imaginé. En tant que directeur exécutif de la série, Oda a supervisé chaque détail, même les plus minimes.

Transposer 68 épisodes d’anime en huit épisodes live-action de manière fluide a toujours été un défi. Mais Oda a expliqué comment ce rêve est devenu réalité.

Dans une interview accordée au New York Times, Oda a évoqué comment il a défié la “tradition d’échec” des adaptations live-action d’anime et de manga. Initialement réticent, Oda a été rassuré par Netflix qui lui a assuré que la série ne serait pas lancée avant qu’il ait lu les scripts et confirmé que le matériel était adapté de la bonne manière.

Netflix a opté pour une approche très différente pour atteindre cet objectif. Plutôt que d’adapter chaque case du manga, la version live-action condense 11 volumes et sept arcs narratifs en huit épisodes. Pour défendre cette stratégie audacieuse, Oda a argumenté : “Une adaptation live-action d’un manga ne reconstitue pas simplement le matériel source de manière exacte. Il s’agit vraiment de réfléchir à ce que les fans adorent chez les personnages, les dynamiques entre eux, et d’être fidèle à ces éléments.“

Oda a poursuivi : “Une bonne série live-action n’a pas besoin de trop changer l’histoire. Le plus important, c’est que les acteurs puissent reproduire les personnages d’une manière qui satisfera les lecteurs du manga. Je pense que nous avons bien réussi, alors j’espère que le public l’acceptera.“

Le pari de Netflix a porté ses fruits, les producteurs de la série ayant évoqué une annonce pour une seconde saison. Cependant, rien n’est gravé dans le marbre tant que Netflix n’officialise pas la reconduction de la série One Piece en live-action pour une saison 2.

