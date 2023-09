Après 5 mois de lutte acharnée, la grève des scénaristes est sur le point de se terminer

À défaut de films, ils ont écrit l’histoire en cette année 2023 : à Hollywood, les scénaristes ont bloqué les grands studios américains pour faire valoir leurs droits, entraînant le retard de nombreuses productions. Les géants du divertissement ont-ils plié face au syndicat ?

Ralliés sous la bannière de la WGA, ou Writers Guild of America (que l’on peut traduire par Syndicat des scénaristes américains), les conteurs chargés d’écrire nos films, séries et émissions préférés avaient décidé de lâcher stylos et claviers pour faire front face à des conditions de travail jugées trop difficiles, paralysant l’industrie de l’audio-visuel pendant cinq longs mois.

Évoquant les problèmes de revenus ou de couverture sociale, accusant un manque de visibilité des chiffres des gros studios ou les projets d’utilisation d’Intelligences Artificielles pour remplacer les scénaristes, les revendications du syndicat étaient nombreuses.

La fin de la grève des scénaristes aux États-Unis ?

Après avoir échoué à de nombreuses reprises à trouver un terrain d’entente avec les plateformes de streaming, la WGA a tenu bon, refusant d’abandonner la lutte avant d’obtenir des conditions de travail satisfaisantes et une meilleure protection pour ses scénaristes. Aujourd’hui, cinq mois après son annonce, cette grève historique semble toucher à sa fin.

Des représentants syndicaux ont effectivement trouvé un accord provisoire avec les studios de production de Hollywood et les plateformes de streaming ce 24 septembre. Bien que ledit accord n’ait pas encore été approuvé et signé par les membres de la WGA, le Comité de négociation du syndicat le décrit dans un e-mail partagé par Variety comme “exceptionnel” :

“Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des avancées significatives et des protections pour les scénaristes dans chaque secteur de notre syndicat.“

Sur Twitter/X, c’est Adam Conover, membre du Comité de négociation, qui tenait à adresser ses remerciements à tous les membres du syndicat qui ont lutté et résisté durant ces longs mois :

“Nous l’avons fait. Nous avons un accord de principe. Au cours des prochains jours, nous en discuterons et voterons ensemble, en tant qu’union démocratique. Mais aujourd’hui, je tiens à remercier chaque membre de la WGA et tous les collègues qui se sont tenus à nos côtés en signe de solidarité. Vous avez rendu cela possible. Merci.“

Actuellement détaillé sous la forme d’un contrat de trois ans, les spécificités concernant la compensation financière et autres restent confidentielles pour le moment. Cependant, à mesure que des milliers de membres de la WGA prendront connaissance du contrat, davantage de détails devraient émerger dans les jours à venir.

Avec la fin de la grève, les productions pourront reprendre aux États-Unis

Si le contrat est accepté à ce stade, avec l’approbation des membres, le conseil de la WGA votera ensuite pour décider formellement de mettre fin à la grève en cours. Si tel est le cas, les scénaristes pourront reprendre le travail, débloquant de nombreuses productions jusque-là en attente.

En effet, c’est toute l’industrie américaine qui a été impactée par la grève : des films Marvel aux séries Disney, en passant par de nombreux blockbusters ou créations Netflix, la grève de la WGA, estimée nécessaire pour la protection de ses travailleurs à l’avenir, a marqué au fer rouge les studios.

Mais ce n’est pas encore pour tout de suite. Comme mentionné dans la note du Comité de négociation, “personne ne doit retourner au travail avant que ce soit précisément autorisé par le syndicat. Nous sommes toujours en grève pour le moment.” L’affaire est donc à suivre, mais semble sur la bonne voie.