One Piece en live-action : Une saison 2 est-elle prévue ?

La série live-action One Piece de Netflix vient de sortir, mais l’univers étant si large, une saison 2 est-elle déjà prévue ?

La série One Piece en live-action est enfin arrivée sur Netflix. Pour ceux qui vivraient sur une autre planète, rappelons que One Piece est initialement un manga, et pas n’importe lequel, puisque c’est le manga le plus vendu de tous les temps, créé par le génie Eiichiro Oda. Adapté en anime par Toei Animation dès 1999, la série compte à ce jour plus de 1 000 épisodes.

Mais revenons à notre version live-action qui vient tout juste de débarquer sur Netflix. Avec seulement huit épisodes, cette première saison ne peut bien évidemment couvrir qu’une petite partie de cet univers riche et complexe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une question brûle alors sur toutes les lèvres : une saison 2 est-elle prévue ? Toutes les infos.

Une saison 2 de One Piece en live-action en préparation ?

À l’heure actuelle, aucune confirmation pour une saison 2 de One Piece en live-action n’a été donnée par Netflix.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Le renouvellement de la série dépendra en grande partie de son succès auprès du public Netflix, une plateforme qui, rappelons-le, n’hésite pas à annuler des séries. Étant donné le coût de production particulièrement élevé de cette adaptation, il faudra un nombre conséquent de spectateurs pour rendre le projet rentable.

Si une deuxième saison voit le jour, il est alors probable qu’elle soit annoncée et mise en production assez rapidement. En effet, les personnages de l’anime ne vieillissent pas vraiment au fil des 1 000 épisodes, ce qui n’est pas le cas des acteurs en chair et en os.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, si une saison 2 est confirmée, celle-ci restera alors très probablement une exclusivité Netflix et continuera de suivre les aventures épiques de Monkey D. Luffy et de son équipage hétéroclite à la recherche de trésors. Le casting inclurait toujours Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu en tant que Roronoa Zoro, Emily Rudd en Nami, Taz Skylar en Sanji, Vincent Regan en Vice-Amiral Garp, Jacob Gibson en Usopp, Jeff Ward en Buggy le Clown, et Morgan Davies en Koby.