One Piece : Eiichiro Oda s’exprime sur les changements décevants de l’adaptation de Netflix

L’adaptation en live-action de One Piece a beau avoir séduit les foules, Eiichiro Oda n’a pas vu d’un bon œil les changements inutiles faits par Netflix.

Aux yeux d’un grand nombre d’internautes, le One Piece de Netflix est l’une des adaptations en live-action les plus réussies de cette dernière décennie. Basée sur le populaire manga d’Eiichiro Oda, la production a pris près de sept ans, mais le jeu en valait visiblement la chandelle. Dès sa mise en ligne sur la plateforme de SVOD, elle est devenue la série la plus regardée dans 84 pays, battant les précédents records de Stranger Things et Mercredi.

Eiichiro Oda a toujours été réticent à l’idée d’autoriser une adaptation en live-action de One Piece, mais il a finalement accepté, considérant que la technologie moderne était à même de recréer le monde phénoménal qu’il a imaginé. Il a été nommé directeur exécutif de la série et il a donc supervisé chaque petit détail.

Il ne serait pas exagéré de dire que la supervision du mangaka de One Piece est l’une des principales raisons du succès de l’adaptation en live-action. Cependant, Eiichiro Oda a tout de même pointé du doigt les changements décevants de l’adaptation en live-action de One Piece.

Eiichiro Oda pense que le live-action de One Piece s’écarte considérablement de l’intrigue

Selon Sandman, connu pour traduire les interviews d’Oda, l’auteur n’est pas satisfait des changements apportés à l’histoire. Les fans de l’anime seraient certainement d’accord avec la déclaration d’Oda, étant donné que Netflix a introduit de multiples changements assez superflus. Bien qu’il soit communément admis que la version Netflix est une excellente adaptation en soi, elle reste inférieure à l’anime original.

Netflix a adopté une approche différente de la narration, et ils font un travail incroyable en simplifiant l’intrigue pour aider les nouveaux téléspectateurs à mieux comprendre l’histoire.

Cependant, la plupart de ces changements ne servent à rien dans l’intrigue globale. Par exemple, le fait que Merry soit le conseiller financier de Kaya plutôt que son majordome et qu’il meure ensuite des mains de Kuro n’a aucun sens pour les fans du manga et de l’anime.

De même, l’interaction de Nami avec son village dans l’anime était très bouleversante dans l’intrigue originale. Les villageois connaissaient ses sacrifices, mais ils étaient forcés de faire semblant du contraire. Cependant, le live-action laisse croire que Nami était avide. La scène où elle les force à donner tout leur argent est assez maladroite.

À l’heure actuelle, l’avenir du live-action de One Piece semble incertain car il n’y a toujours pas de confirmation concernant une suite. Le scénario est prêt, le casting aussi, et les producteurs laissent entendre qu’une nouvelle saison sortira dans 12 à 18 mois. Cependant, rien n’est sûr tant que Netflix ne renouvelle pas officiellement One Piece pour une saison 2.