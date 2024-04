Matrix 5 officiellement annoncé, mais il y a un hic

Les fans de la saga Matrix seront sûrement ravis d’apprendre qu’un nouveau film a été officiellement annoncé. Un nouvel opus de la franchise de science-fiction désormais culte qui est en préparation, mais qui ne sera pas comme les précédents volets pour une raison bien précise.

Alors que le premier volet de la saga Matrix est sorti en 1999, soit il y a 25 ans, la trilogie de sci-fi est encore aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures franchises de l’industrie hollywoodienne.

Écrits et réalisés par Lilly et Lana Wachowski, les films ont été salués pour la manière dont ils présentent un futur dystopique troublant, mais également pour leur casting de premier plan et leurs séquences de combat uniques.

Un quatrième film, intitulé Matrix Resurrections, est sorti en 2021, ayant alors reçu des critiques mitigées. Les Wachowski avaient nié la possibilité qu’un cinquième opus soit réalisé, mais il semble que Warner Bros. avait d’autres plans.

En effet, le géant américain a officiellement annnoncé qu’un nouveau film Matrix est en préparation. Un cinquième volet de la franchise qui sera cette fois-ci réalisé par Drew Goddard, connu notamment pour La Cabane dans les bois (2012) ou encore Sale temps à l’hôtel El Royale (2018). Il s’agit donc du premier long-métrage de la saga à ne pas être réalisé par les Wachowski, bien que Lana, qui était déjà revenue pour réaliser le quatrième volet, sera de retour mais en tant que productrice exécutive.

Malgré la décision de Lilly de ne pas revenir pour Matrix Resurrections, Lana avait expliqué pourquoi son retour sur le dernier film de la franchise l’avait aidé après le décès de ses parents. Elle avait précédemment déclaré ceci lors de sa présence au Berlin International Literature Festival de 2021 :

“Mon cerveau a juste explosé toute cette histoire. Je ne pouvais pas avoir mes parents… et soudainement, j’avais Néo et Trinity, sans doute les deux personnages les plus importants de ma vie. C’était immédiatement réconfortant de les avoir à nouveau vivants, et c’est super simple. Vous pouvez le regarder et dire : ‘D’accord, ces deux personnes meurent, et ok, ramenez ces deux personnes à la vie, et oh, cela ne fait-il pas du bien ?’ Oui, ça l’a fait ! C’est simple, et c’est ce que l’art fait et c’est ce que font les histoires. Elles nous réconfortent et elles sont importantes.”

Elle avait failli arrêter de réaliser le film en plein milieu de la production mais avait été encouragée par le casting à terminer ce qui pourrait être son dernier travail dans la franchise.

Et bien que les créateurs de Matrix aient laissé leur place à un autre réalisateur pour Matrix 5, Jesse Ehrman, président de la production chez Warner Bros., a voulu rassurer les fans en déclarant que la franchise était entre de bonnes mains car Goddard “est venu chez Warner Bros. avec une nouvelle idée que nous croyons tous être une manière incroyable de continuer l’univers de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans tout en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages.”

En attendant plus de nouvelles du prochain Matrix, vous pouvez découvrir les meilleurs films en streaming de ce mois-ci.