Shrek 5 : tout ce que l’on sait pour le moment

Attendu depuis de longues années maintenant, Shrek 5 est enfin en développement. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le prochain chapitre de la franchise DreamWorks culte, y compris la date de sortie potentielle, ainsi que des spéculations sur le casting et l’intrigue.

Le grand succès de 2001, Shrek, a fait bien plus que rapporter près d’un demi-milliard de dollars au box-office, il a également lancé une franchise qui a donné naissance à trois autres volets, mais aussi deux films dérivés, et même une comédie musicale à Broadway.

Le quatrième opus de la saga, intitulé Shrek 4 : Il était une fin (2010), devait être le dernier chapitre des aventures du célèbre ogre devenu père de famille, mais des rumeurs ont commencé à circuler sur un potentiel cinquième film en préparation. Des rumeurs qui ont ensuite été confirmées en 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans sont plus qu’impatients de retrouver le fameux marais et de revoir tous les personnages de la franchise. Voici donc tout ce que nous savons sur Shrek 5, y compris les dernières mises à jour sur sa date de sortie, le casting, et plus encore.

Les rumeurs suggèrent que Shrek 5 pourrait sortir en 2025, mais nous n’avons pas de date précise pour le moment.

Dans une ancienne interview d’Eddie Murphy, l’interprète de l’Âne avait révélé que le film était initialement prévu pour 2020, mais il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles du projet depuis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais en avril 2023, le PDG d’Illumination Chris Meledandri avait confirmé auprès de Variety qu’un cinquième film Shrek était bel et bien en préparation, et qu’il verrait le retour du casting d’origine. Mais nous n’avions pas eu plus d’informations concernant le début de la production ou une potentielle date de sortie.

Cependant, une éventuelle fenêtre de sortie a été divulguée depuis une source inattendue, à savoir LinkedIn. Comme partagé par TMZ, une employée présumée de NBCUniversal, la société mère de DreamWorks, a confirmé qu’elle travaillait sur plusieurs projets. Ces projets incluent Wicked Partie I et II, ainsi que Moi, moche et méchant 4 et Shrek 5. Elle avait même révélé que ce dernier était prévu pour 2025.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous n’avons pas encore eu de confirmation officielle de la part du studio, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

Casting de Shrek 5 : qui pourrait en faire partie ?

Bien qu’aucun casting officiel n’ait été révélé par DreamWorks, l’interview avec Meledandri suggère que le casting vocal d’origine pourrait revenir pour Shrek 5. Il avait notamment déclaré ceci :

“Quand vous repensez à ces performances vocales, elles sont impressionnantes, et bien qu’on puisse certainement plaider en faveur d’une réinvention complète, je me retrouve à répondre à mes propres sentiments nostalgiques en voulant retrouver ces personnages.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc les acteurs que l’on pourrait potentiellement retrouver dans Shrek 5 :

Mike Meyers dans le rôle de Shrek

Eddie Murphy dans le rôle de l’Âne

Cameron Diaz dans le rôle de la Princesse Fiona

Antonio Banderas dans le rôle du Chat Potté

“Le défi pour nous a été de trouver quelque chose qui donne vraiment l’impression de ne pas être simplement un autre film dans une série de suites.”

Dans une interview avec ETalk, Murphy a dit qu’il était plus qu’enclin à revenir pour un nouveau volet de Shrek. Il avait alors déclaré : “Je serais absolument partant si jamais ils proposaient un autre Shrek, je le ferais en deux secondes. J’adore l’Âne”.

“Vous savez, ils ont fait des films Le Chat Potté. Je me disais, ‘Ils auraient dû faire un film [sur] l’Âne. L’Âne est plus drôle que le Chat Potté.’ Je veux dire, j’adore le Chat Potté, mais il n’est pas aussi drôle que l’Âne.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans sa dernière interview, Meledandri a également dit : “Nous anticipons le retour du casting. Les discussions commencent maintenant, et tous les indices que nous avons reçus indiquent un enthousiasme énorme de la part des acteurs pour revenir.”

En ce qui concerne le doublage français de Shrek 5, le flou est total. Si beaucoup de fans espèrent notamment retrouver Alain Chabat dans le rôle de l’ogre, nous savons déjà qu’il faudra se passer de la performance XXL de Med Hondo dans la peau de l’âne, l’acteur étant décédé en 2019.

Intrigue de Shrek 5 : de quoi s’agirait-il ?

Il n’y a pas de détails sur l’intrigue de Shrek 5 pour l’instant. Cependant, quelques bribes d’information ont été révélées au fil des ans, notamment que le film est prévu comme une “réinvention” de la saga originale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En mars 2017, Michael McCullers, le célèbre scénariste en charge de l’écriture de Shrek 5, avait révélé que le film serait une “réinvention assez importante” de la série. Il avait également ajouté : “Il y a eu quatre films et beaucoup de contenu, donc les personnages sont assez aimés et ce sont de grands personnages, mais vous devez aussi penser à une approche assez nouvelle à ce stade.”

Bien que cela remonte à sept ans maintenant, Mike Meyers avait révélé en mai 2022 qu’il serait “ravi” s’il avait l’opportunité de faire un film Shrek par an.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il semblerait donc que Meyers soit plus que prêt à reprendre son rôle, même s’il s’agit d’un univers Shrek quelque peu modifié. Quoi qu’il en soit, ce qui vient ensuite dans la franchise Shrek pourrait ne pas être révélé avant un certain temps.

Y a-t-il une bande-annonce pour Shrek 5 ?

Non, il n’y a pas encore de bande-annonce pour Shrek 5, ni d’images ou quelconque aperçus de cette suite.

Nous mettrons à jour cette section lors de la sortie d’une première bande annonce ou si de nouvelles informations sont dévoilées.

Voilà tout ce que nous savons sur Shrek 5 jusqu’à présent. En attendant, vous pouvez découvrir tous les meilleurs films qui sont disponibles en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité