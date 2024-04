Un 4e film Bridget Jones annoncé, plusieurs grandes stars de retour

La saga de films centrée sur Bridget Jones va avoir droit à un quatrième volet, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine. Un nouveau volet qui marque ainsi le retour de plusieurs stars hollywoodiennes.

Le quatrième opus de la série de films sur Bridget Jones, intitulé Bridget Jones : Folle de lui (ou Bridget Jones: Mad About the Boy en version originale), a été annoncé par Universal Pictures. Renée Zellweger est confirmée pour reprendre le rôle du personnage principal. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres stars feront aussi leur grand retour, à savoir Hugh Grant et Emma Thompson.

Colin Firth, qui incarnait Mark Darcy dans les précédents volets, n’a pas encore été confirmé comme faisant partie du casting pour le quatrième film. L’acteur a joué un rôle clé dans les trois films précédents en tant que “love interest” de la protagoniste, mais il pourrait ne pas faire partie de cette suite si le scénario suit de près l’intrigue du roman éponyme d’Helen Fielding.

Car dans le roman Bridget Jones : Folle de lui sorti en 2013, Darcy ne fait plus partie de l’intrigue, c’est pourquoi Firth pourrait ne pas être présent dans le prochain film. L’acteur pourrait toutefois apparaître dans un flashback ou sur des photos à la manière de Hugh Grant dans le troisième film, mais nous n’avons pas encore d’informations à ce sujet pour le moment.

Ce quatrième film Bridget Jones verra également l’arrivée de nouveaux acteurs dans la franchise, avec la star de Twelve Years a Slave (2013) Chiwetel Ejiofor ainsi que Leo Woodall, connu entre autres pour les séries The White Lotus et Un jour.

La suite de cette comédie romantique très populaire est prévue pour l’année prochaine, avec une sortie en salle à l’international fixée pour la Saint-Valentin 2025.

En 2022, Fielding, qui officie également en tant que scénariste sur les films, avait déjà révélé qu’un quatrième film était en cours de développement. Bridget Jones : Folle de lui sera réalisé par Michael Morris, connu notamment pour son travail sur la série Better Call Saul, ou encore pour le film To Leslie (2022).

