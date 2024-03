Les Oscars de 2024 sont passés, et vous vous demandez peut-être : quel film a remporté le plus d’Oscars dans l’histoire du cinéma ?

En tout, ce sont 24 catégories qui animent les Oscars, la prestigieuse cérémonie qui clôt la saison des remises de prix pour récompenser les meilleures œuvres du cinéma de l’année. Aucune règle ne limite le nombre de nominations, ce qui permet à certaines productions de s’en tirer avec davantage qu’une seule statuette.

Certaines s’en sortent même mieux que d’autres, et battent de vrais records. La 96e cérémonie des Oscars a récompensé ainsi essentiellement deux grands gagnants : Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos, mais surtout Oppenheimer, donné grand favori, qui a explosé les compteurs sans trop de surprises.

Mais le long-métrage de Christopher Nolan n’est pas le premier à rafler autant de récompenses. Quel film a remporté le plus d’Oscars dans l’histoire du cinéma ?

Quel film détient le record du nombre d’Oscars ?

En réalité, ce sont trois films qui se font face pour le record du nombre d’Oscars. Titanic de James Cameron est ainsi à égalité avec Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi de Peter Jackson et Ben-Hur de William Wyler.

Les trois longs-métrages ont chacun obtenu 11 récompenses, un exploit qu’aucun autre film d’Hollywood n’a réussi à réitérer jusqu’ici – pas même Oppenheimer, pourtant nommé dans 13 catégories.

Ben-Hur, sorti en 1959 et présenté par les cinéphiles comme l’un des plus grands classiques du genre péplum, a ainsi gagné dans les catégories des meilleurs film, réalisation, acteurs (premier et second rôle), photographie, direction artistique, costumes, mixage son, montage, musique originale et effets visuels.

Titanic n’est pas en reste : le film mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans une histoire d’amour à l’épreuve du temps – mais pas waterproof – a lui aussi fait une razzia à son époque. On peut ainsi compter les Oscars des meilleurs film, réalisation, photographie, direction artistique, costumes, mixage son, montage son, montage, effets visuels, musique originale et meilleure chanson originale.

Enfin, et parce que jamais deux sans trois, Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi est venu rajouter son grain de sel pour former un trio de grands gagnants. Le film de Peter Jackson, dernier d’une trilogie récompensée et encore jamais égalée dans l’univers de la fantasy, a décroché le gros lot : Oscars des meilleurs film, réalisation, scénario adapté, musique originale, chanson originale, décors, costumes, effets visuels, montage, maquillages et mixage son.

Si Oppenheimer n’est pas parvenu à se hisser au même niveau que ces trois lauréats, le film de Christopher Nolan s’est tout de même bien battu : en plus d’exploser les chiffres du box-office, il aura rapporté de nombreuses statuettes à son équipe et écrasé la concurrence.

