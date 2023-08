Le final de Riverdale ne fait pas l’unanimité

Après six ans de hauts et de bas, Riverdale a tiré sa révérence avec un final au dénouement surprenant qui a plus que jamais divisé les spectateurs.

Clap de fin pour Riverdale, la série mystérieuse et imprévisible basée sur les personnages de Archie Comics. L’épisode final de la septième et dernière saison a été diffusé le 23 août, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à l’image de la série qui a eu des hauts et des bas, il n’a pas laissé les fans indifférents.

Lorsque la saison 1 a fait ses débuts en 2017, la série a commencé comme une version plus sombre et mature des bandes dessinées. Néanmoins, au fil du temps, les intrigues sont devenues de plus en plus étranges, incorporant un large éventail de genres allant du drame criminel au surnaturel, en passant par épisodes musicaux.

Bien que Riverdale ait suscité de multiples controverses ces dernières années, les fans qui restaient fidèles au poste se posaient constamment la même question : quels couples vont finir ensemble ? Ils ont obtenu cette tant attendue réponse dans le final de la saison 7, et elle n’a pas été au goût d’un certain nombre d’entre eux.

Attention, spoilers à suivre!

Riverdale : un final qui ne tient pas ses promesses ?

La saison 7 de Riverdale s’est terminée avec la révélation que Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Archie (KJ Apa) et Veronica (Camila Mendes) avaient été dans une relation polyamoureuse pendant un an.

Certains téléspectateurs ont été surpris par ce revirement, et cela n’a pas été bien accueilli par l’OPEN (Organisation pour le Polyamour et la Non-Monogamie Éthique), une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion du mouvement polyamoureux et non-monogame.

The CW

S’exprimant auprès de TMZ, le directeur exécutif d’OPEN, Brett Chamberlin, a déclaré que si il est “tentant de célébrer chaque représentation de la non-monogamie dans les médias populaires”, cela doit être fait avec sensibilité, soin et connaissance.

“Il est frustrant que Riverdale ait utilisé la relation non monogame de ses personnages comme un ‘twist surprenant’ plutôt que d’aborder une représentation authentique de la non-monogamie comme faisant simplement partie de l’identité des gens”, a-t-il expliqué.

“Nous n’avons rien vu ni entendu sur les raisons pour lesquelles ces personnages pratiquent la non-monogamie, ce que cela signifie pour eux, la substance de leurs accords relationnels et pratiques de communication, ou toute autre motivation sous-jacente et travail qui font fonctionner les relations de tout type”, a-t-il ajouté.

Les internautes ont été moins indulgents. Un certain nombre d’internautes ont suggéré que c’était la pire décision qui a été prise jusque là. “Introduire Betty, Archie, Jughead et Veronica dans une relation quad dans le final est probablement la chose la plus stupide que Riverdale ait jamais faite.”

Un autre internaute a déclaré : “Après tout ce qui s’est passé dans Riverdale, les gens pensent que la pire chose est le petit twist polyamoureux ? Était-ce idiot ? Oui. Était-ce le pire ? Non, certainement pas.”

D’autres, cependant, ont défendu la série. “En tant que personne polyamoureuse obsédée par Riverdale cela ne m’a vraiment pas dérangé. Si ils l’avaient étiré sur plusieurs épisodes et l’avaient encore gâché alors peut-être que cela m’aurait dérangé, mais c’était pendant cinq minutes alors qui s’en soucie ?”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas regardé Riverdale depuis des années, mais j’ai entendu dire qu’ils ont terminé avec les personnages principaux dans une relation polyamoureuse et certaines personnes sont fâchées à ce sujet… pourquoi?” a ajouté une autre. “Les personnes polyamoureuses existent et nous avons peu ou pas de représentation ? Oui, j’aurais préféré que ce ne soit pas Riverdale, mais je prends ce que je peux obtenir.”