La saison 2 de Squid Game commence à se dévoiler

Plusieurs semaines après avoir confirmé qu’il avait commencé l’écriture de la saison 2 de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, le réalisateur, scénariste et producteur exécutif de la série, a commencé à lever le voile sur ce qui attend les internautes.

Dans Squid Game, des hommes et des femmes désargentés sont invités à prendre part à une compétition à haut risque qui pourrait changer à jamais leur vie en leur permettant de mettre la main sur un énorme pactole, de quoi rembourser leurs dettes et vivre à l’abri du besoin pour le reste de leur vie.

Cette série à mi-chemin entre Battle Royale et Hunger Games a suscité un véritable engouement jusqu’à devenir le contenu le plus regardé de tous les temps sur Netflix avec 1,65 milliard d’heures de streaming.

Plusieurs mois après la sortie de Squid Game, la série continue de déchaîner bien des passions, d’autant plus que la saison 2 commence à faire parler d’elle.

La saison 2 de Squid Game se dévoile peu à peu

Dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux par Netflix, Hwang Dong-hyuk a teasé ce qu’il mijote pour la suite de la série à succès.

“Maintenant préparez-vous au retour de Gi-hun. Et du maître du jeu. La saison 2 arrive bientôt. L’homme au costume qui joue au ddakji pourrait revenir. Vous ferez également la connaissance de Cheol-su, le petit ami de Young-hee. Rejoignez-nous pour une toute nouvelle partie.“, a-t-il écrit.

Il n’en fallait pas plus pour galvaniser les internautes qui se sont immédiatement perdus en conjectures sur les réseaux sociaux. Il ne fait désormais aucun doute que Seong Gi-hun et le maître du jeu reviendront, ce qui laisse présager un bras de fer des plus intéressants. Le recruteur sera vraisemblablement également de la partie.

Si la poupée de l’emblématique épreuve du 1,2,3 soleil est encore présente dans bien des esprits, il semblerait que dans cette nouvelle saison, les candidats devront affronter son mystérieux “petit ami”, Cheol-su, qui a par ailleurs été utilisé comme affiche pour la saison 2.

Plus que quelques mois à attendre avant de pouvoir suivre la suite des aventures de Seong Gi-hun. Reste à voir si cette seconde saison sera à la hauteur de la première.