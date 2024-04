Trailer de Joker 2 : les fans sont convaincus que le Joker va être assassiné

Joker 2 introduira Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, l’autre moitié de la “folie à deux” d’Arthur Fleck. Une nouvelle arrivante qui pourrait bien signer la mort du protagoniste selon cette nouvelle théorie.

Le premier film Joker (2019) était une provocation fascinante, potentiellement imaginaire : Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) a-t-il déclenché une rébellion anti-riches à travers Gotham et est-il devenu le fameux leader aux lèvres rouge sang, ou était-ce une illusion alors qu’il est enfermé dans les murs de sa cellule à l’Asile d’Arkham ?

La suite introduira Harley Quinn, la célèbre complice et petite amie du Jokern incarnée par Lady Gaga. Son premier teaser a déclenché plusieurs théories ; et si ses éléments musicaux n’étaient que des hallucinations, et si Harley était la mauvaise influence dans cet univers, plutôt que ce soit le Joker qui la manipule ?

Il y a une autre grande théorie, et c’est une prédiction sur la façon dont le film se terminera : pourrait-il finir avec Harley Quinn assassinant Arthur en direct à la télévision, tout comme il a tué le Murray Franklin de Robert De Niro dans le premier volet de 2019 ?

Un utilisateur de Reddit a prédit que cela se terminerait avec le Joker qui tue Harley Quinn, mais beaucoup pensent que cela pourrait également être l’inverse. “Je m’attends en fait au contraire, qu’elle le tue et usurpe son héritage,” a écrit un internaute, auquel un autre a répondu : “Oui exactement, cette scène d’elle montant les marches du tribunal semble être la fin pour moi.”

“Cela correspondrait à de nombreuses représentations modernes de Harley qui dépasse le Joker. Juste une vision plus cynique où elle est celle qui est déçue par lui et le tue pour avoir trahi ce qu’elle pensait qu’il représentait,” a suggéré un autre utilisateur.

“La bande-annonce la montre pointant une arme sur lui sur scène. Mon hypothèse est une fin similaire à la dernière fois. Seulement, il est de l’autre côté” a écrit un fan. “Je ne serais pas surpris si elle le faisait d’une manière manipulatrice qui le conduit à croire qu’il prend position et se sacrifie contre la société qui le rejette,” a commenté un autre. “Le présage dans la bande-annonce est qu’elle va définitivement le tuer… physiquement ou psychologiquement est une autre question,” a spécifié un dernier.

Joker : Folie à Deux sortira le 4 octobre 2024. Découvrez tout ce que nous savons sur le prochain film de Todd Phillips.