Invincible saison 2 : date et heure de diffusion de l’épisode 4

L’épisode 4 de la saison 2 d’Invincible est presque là, et il s’annonce comme un final de mi-saison épique et choquant. Date et heure de sortie, on vous dit tout.

Même en prenant en compte la bagarre avec un monstre digne de Lovecraft à Atlantis, Mark affrontant des créatures de magma à Washington, ou même le passage de la série dans l’univers de Gotham avec Midnight City, la deuxième saison d’Invincible reste sombre et traite de sentiments complexes.

C’était inévitable, la saison 1 se terminant sur le combat le plus dur dans la vie de Mark : il n’est jamais facile d’affronter un parent, encore moins quand ce dernier est doté de pouvoirs surpuissants et de la volonté de briser tout ce en quoi vous croyez. Y compris l’humanité toute entière.

La deuxième saison débute dans les conséquences immédiates de la bagarre entre papa et fiston, Mark et sa mère Debbie qui peinant à surmonter les mensonges, la violence et les attentes des autres. Et au milieu de tout ce chaos, Nolan a refait son apparition à la fin de l’épisode 3, annonçant un final de mi-saison pour lequel nous ne sommes “pas prêts” selon les dires du showrunner d’Invincible.

L’épisode 4 de la saison 2 d’Invincible sera disponible sur Prime Video le vendredi 24 novembre. Pour les plus impatients (ou les couche-tard), la diffusion se fera à 2h du matin sur la plateforme de streaming d’Amazon.

Que se passe-t-il à la fin de l’épisode 3 de la saison 2 d’Invincible ?

Le dernier segment de l’épisode 3 nous montre Mark être emmené par un alien affirmant avoir désespérément besoin d’aide. L’insecte humanoïde a cependant la mémoire qui flanche et se perd dans ses mensonges, tout en connaissant l’identité privée de Mark Grayson.

Ce dernier ne se méfie pas, trop naïf et voulant bien faire, et accepte de le suivre sur sa planète, à une semaine de voyage de la Terre, rompant pour la première fois le contact avec Cecil. Quand il arrive, quelque chose cloche : pas de pluie de météores à arrêter, un peuple en paix, et un “monarque” censé tout lui expliquer. Sauf que le monarque en question a une moustache et une cape de super-héros bien terrien : il s’agit d’Omni-Man.

S’adressant à Collider, le créateur Robert Kirkman a déclaré : “Après le quatrième épisode, je pense que les gens vont être épuisés. Donc je suis content de la pause, je pense que la plupart des gens ne l’apprécieront pas, mais c’est pour le mieux. Vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin de vous reposer.“

Rendez-vous le 24 novembre pour la sortie de l’épisode final de mi-saison !