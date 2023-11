Invincible : Vous n’êtes “pas prêt” pour les prochains épisodes d’après l’auteur

La saison 2 d’Invincible, série phare de super-héros animés d’Amazon Prime Video, promet plusieurs épisodes “incroyables” à venir.

La série, basée sur les comics du même nom, suit Mark Grayson alors qu’il apprend à être un super-héros comme son père, Omni-Man, tout en découvrant que son gentil daron lui cache en réalité un sombre secret.

Le final de la première saison avait laissé Mark brisé et en sang des mains de son père, et la série revient à présent dans une deuxième saison. Et d’après le créateur des épisodes comme des comics, Robert Kirkman, il faut s’attendre à plusieurs épisodes “incroyables”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kirkman déclare que les fans d’Invincible ne sont pas prêts pour les épisodes 4 et 8 de la saison 2

amazon prime video

Robert Kirkman, créateur, scénariste et producteur exécutif d’Invincible, s’était adressé aux fans lors d’une projection anticipée de l’épisode 1 de la saison 2, suivie d’une session de questions-réponses organisée par Collider.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Quand la question d’à quoi devraient s’attendre les fans concernant les prochains épisodes a été posée, le showrunner a expliqué : “Dès le quatrième épisode, je pense que les gens seront à bout.” L’épisode 4 marquera justement la fin de la mi-saison, avant le retour de la série pour quatre autres épisodes en 2024.

“Je suis content de cette pause, ce que la plupart des gens n’apprécieront probablement pas, mais c’est comme ça. Il faut du temps, il faut se reposer,” a continué l’auteur avant d’ajouter : “Quand vous arriverez au quatrième épisode, vous vous direz : « Comment c’est possible ? C’est fou. » Ce qui est cool. Je veux dire, l’épisode 4 de la saison 2 est un épisode énorme et dingue, mais l’épisode 8 de la saison 2 le surpassera. Et quand vous les verrez ? Whoo.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 4 de la saison 2 d’Invincible marquera donc la fin de la première partie. Et la scène de fin de l’épisode précédent semble déjà indiquer qu’Omni-Man sera de la partie… peut-être pour faire face à Angstrom Levy ?