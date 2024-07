Combien y a-t-il de films dans la franchise Shrek ? Tous les films d’animation, séries et spin-offs

Un nouveau film Shrek est en préparation, c’est donc le moment idéal pour se (re)plonger dans le reste de la franchise de ses débuts jusqu’à maintenant.

Shrek est probablement l’une des séries de films d’animation les plus réussies de l’histoire du cinéma. Librement inspirés du livre pour enfants du même nom de William Steig, les films tournent autour de l’ogre éponyme, qui part à l’aventure avec son ami l’Âne et sa bien-aimée Princesse Fiona.

Mike Myers prête sa voix à Shrek dans la version originale, accompagné d’Eddie Murphy dans le rôle de l’Âne et de Cameron Diaz dans celui de Fiona. Dans la version française, c’est Alain Chabat qui incarne le rôle-titre, avec le défunt Med Hondo qui jouait l’Âne et Barbara Tissier dans le rôle de Fiona.

Les films Shrek ont été un véritable phénomène au box-office, rapportant près de 3 milliards de dollars. Avec tant de films, de spin-offs, de séries télévisées et un nouveau film à venir, il est important de remettre de l’ordre dans tout cela. Et c’est justement ce que nous allons faire ici.

La franchise Shrek de A à Z

Il y a un total de quatre films Shrek à ce jour, ainsi que deux téléfilms et deux films dérivés centrés sur le Chat Potté.

DreamWorks

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des différents films (les principaux étant en gras) et séries de la franchise jusqu’à présent :

Shrek (2001)

Shrek 2 (2004)

Shrek le troisième (2007)

Joyeux Noël Shrek (2007)

Shrek 4 : Il était une fin (2010)

Shrek, fais-moi peur ! (2010)

Shrek’s Swamp Stories (2010)

Le Chat Potté (2011)

DreamWorks Spooky Stories (2012)

Les Aventures du Chat Potté (2015 – 2018)

Shrek’s Swamp Talk (2015)

Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête (2022)

Le premier film Shrek est sorti en 2001 et a été un énorme succès. Il a été suivi par Shrek 2 en 2004, considéré comme l’une des meilleures suites jamais réalisées.

L’année 2007 a vu la sortie de deux films Shrek, avec d’un côté Shrek le troisième, qui fait suite au précédent volet, et de l’autre Joyeux Noël Shrek, un épisode spécial de Noël réalisé pour la télévision.

Un schéma similaire s’est produit en 2010, avec Shrek 4 : Il était une fin, le quatrième film de la chronologie principale, et Shrek, fais-moi peur !, un épisode spécial d’Halloween cette fois-ci réalisé pour la télévision.

Une fois tout cela terminé, l’équipe de Shrek a décidé de se concentrer sur le Chat Potté, donnant ainsi naissance à plusieurs longs-métrages dérivés. Le premier spin-off, sobrement intitulé Le Chat Potté, est sorti en 2011, et il a fallu attendre 11 ans pour sa suite, à savoir Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête (2022).

En ce qui concerne les séries télévisées maintenant, il y a eu Les Aventures du Chat Potté, qui a débuté en 2015 et qui s’est terminée en 2018 après 6 saisons. Vous pouvez également voir l’ogre lui-même dans Shrek’s Swamp Stories, Shrek’s Swamp Talk et DreamWorks Spooky Stories.

Y aura-t-il un Shrek 5 ?

Shrek 5 est officiellement en préparation et sortira en juillet 2026.

DreamWorks

Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin sur Shrek 5. Mais, la grande nouvelle est que le casting principal des films originaux sera de retour.

Les rumeurs sur cette suite tant attendue circulent depuis des années. Dès 2014, le PDG de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, a déclaré à Fox Business Network (comme rapporté par Variety) : “Je pense que vous pouvez être confiants que nous aurons un autre chapitre dans la série des Shrek. Nous n’avons pas fini, et plus important encore, lui non plus.”

En janvier 2023, Eddie Murphy a déclaré à Etalk : “Si [DreamWorks] proposait un autre Shrek, je le ferais en deux secondes. J’adore l’Âne. Ils ont fait des films sur le Chat Potté. Je me suis dit, ‘Ils auraient dû faire un film sur l’Âne.’ L’Âne est plus drôle que le Chat Potté. Je veux dire, j’adore le Chat Potté, mais il n’est pas aussi drôle que l’Âne.”

La bonne nouvelle, c’est que Murphy verra son souhait se réaliser, car un spin-off sur l’Âne est également en préparation, comme l’acteur l’a confirmé en juin 2024 auprès d’ET.

En avril 2023, le PDG d’Illumination Chris Meledandri, qui officie également en tant que partenaire créatif pour DreamWorks Animation, avait déclaré auprès de Variety qu’il abordait la suite de Shrek comme le récent film Super Mario Bros.

“Ce n’est pas très différent du processus que nous avons suivi avec Mario. Vous examinez les éléments de base que le public a aimés et vous faites de votre mieux pour honorer ces éléments de base.

“Et puis vous travaillez dur pour construire des éléments d’histoire et de nouveaux personnages qui vous emmènent dans des endroits complètement nouveaux. Le casting original est une grande partie de cela.”

En attendant, vous pouvez prendre votre mal en patience en découvrant notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.