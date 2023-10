Gen V : Sam peut-il battre Homelander de The Boys ?

Homelander n’a pas encore été vaincu dans The Boys, mais Gen V pourrait avoir son challenger : Sam, le frère de Golden Boy. Est-il plus fort que le terrible super-(vilain)-héros et pourrait-il le vaincre en duel ?

Homelander est toujours gêné, mais jamais battu. Certains fans l’ont même comparé à Saitama de One Punch Man pour son set d’attaques limité et pourtant incroyablement puissante. Des attaques qui lui permettent de dominer à peu près n’importe quel adversaire ou, le cas échéant, de s’échapper avant d’être tué.

Cela dit, certains Supes ont bien failli l’emporter dans The Boys. Le climax de la saison 3 s’est par exemple terminé dans une bonne grosse bagarre à trois contre un, Soldier Boy, Butcher et Hughie réussissant finalement à prendre le dessus sur Homelander. Mais à quelques secondes de le neutraliser avec la déflagration radioactive de Soldier Boy, le trio a été défait lorsque ce Superman meurtrier a puisé dans ses dernières forces pour s’envoler dans le ciel et disparaître. Les héros de The Boys vont devoir trouver de l’aide ailleurs, et la série spin-off pourrait tout à fait être la clé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les supes de Gen V sont peut-être jeunes et inexpérimentés, mais ils semblent déjà représenter une sérieuse menace pour Homelander. En particulier Sam, un Supe à l’esprit torturé par des visions et qui s’avère aussi dangereux qu’attachant. Au point que de nombreux fans le voient déjà comme l’un des héros les plus forts de la franchise à ce jour. Ses pouvoirs sont certes simples, mais ils sont décrits par le docteur Cardosa comme nettement plus forts qu’Homelander. Alors, qui l’emporterait dans un duel ?

Le débat des fans : Sam de Gen V peut-il surpasser Homelander de The Boys ?

Les pouvoirs de Sam sont certes plus basiques que les capacités flamboyantes de Golden Boy, mais une chose est certaine : selon le docteur Cardosa, Sam est nettement plus fort que Luke. Et si on se reporte à ce qu’avait dit le professeur Brinkerhoff sur Golden Boy qui avait tout le potentiel pour être plus grand qu’Homelander, ou encore le fait que la Forêt semble avoir eu pour but (entre autres choses) de doper Luke avec la force de Sam, on ne peut que se demander à quel point le jeune homme est puissant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On sait déjà qu’il a tout ce qu’il faut pour tenir tête à plusieurs Supes à la fois et qu’il a la force nécessaire pour faire de gigantesques sauts comme Queen Maeve. Sur Reddit, un internaute a proposé ses arguments : “Peut-être plus tard. Peut-être. Il ne semble pas avoir la moindre chance pour le moment, mais il y a beaucoup de choses sur Sam que nous ne semblons pas encore totalement comprendre. La remarque sur le fait que Golden Boy ne s’en approche même pas semble révélatrice, vu à quel point on a vanté les mérites de Golden Boy.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Sam de Gen V est tellement fort que j’ai l’impression qu’il est le secret pour tuer Homelander.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais si Sam est effectivement très puissant, son pouvoir n’est pas encore très clair, la série se faisant un malin plaisir à ne pas tout expliquer à ses spectateurs. Et un autre adversaire pourrait apparaître dans le groupe de Marie : Jordan Li, capable de changer de sexe, de subir des coups sans (trop) broncher, et balancer des ondes d’énergie par ses mains.

Jordan Li est-il plus puissant que Sam dans Gen V ?

D’autres ont ainsi cité Jordan Li et son invulnérabilité sous sa forme masculine. “Le pouvoir masculin de Jordan semble être l’invulnérabilité, ou peut-être que la forme masculine absorbe l’énergie et que la forme féminine la libère dans ces déflagrations. Mais clairement, ils sont plus résistants que la moyenne des supes et sont essentiellement la personne la plus forte de l’école actuellement, donc pour moi, il est logique qu’ils résistent,” théorise un utilisateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gen V approche de sa conclusion, mais rien ne dit que toutes les réponses sur les capacités des étudiants de l’université Godolkin ou sur le Virus soient données durant le grand final. En effet, une saison 2 a été confirmée par Amazon et elle devrait même avoir davantage de connexions avec sa série grande sœur, The Boys. Alors, peut-être que ces duels imaginés par les fans ne seront plus de simples théories mais de vrais évènements canon.