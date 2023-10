Gen V : C’est quoi cet inquiétant Virus développé dans la Forêt ?

La série spin-off de The Boys sur Prime Video nous présente de jeunes Supes alors qu’ils galèrent dans l’université Godolkin. Mais pourquoi y a-t-il un hôpital secret dans le sous-sol de la fac, et à quoi servira le virus qui y est développé ?

En digne héritière de The Boys, Gen V s’en donne à cœur joie dans les explosions sanglantes et les discours trash dénotant avec le culte habituel du super-héros. Des héros nationaux qui parlent sans complexe de scènes intimes, des étudiants qui étripent sans problème des miliciens surentraînés, Sony et Amazon ont fait de leur mieux pour que la série se montre à la hauteur de l’originale.

Et au milieu des intrigues sur la perte de mémoire des héros et la disparition du frère de Golden Boy, Sam, il y a un fil conducteur : le mystère entourant l’hôpital caché dans les sous-sols de l’université Godolkin, et le but des expériences qui y sont menées. L’épisode 6 de Gen V semble avoir apporté de nouveaux éléments de réponse sur l’objectif de la directrice Shetty, très intéressée par les résultats d’un “Virus“. De quoi s’agit-il exactement ?

L’université Godolkin de Gen V : l’arbre qui cache la Forêt

sony/amazon prime video

Au fil des épisodes, il devient de plus en plus évident que l’université Godolkin est avant toute chose une couverture pour la Forêt, un hôpital caché dans ses sous-sols. Les meilleurs Supes brillent au top 50 sur les réseaux sociaux, et les autres disparaissent : véritable vivier rassemblant tous les pouvoirs créés par le Composé V donné aux bébés, la fac offre un large choix à ceux qui dirigent la Forêt. Marie Moreau a bien failli devenir un sujet, repérée par le docteur Edison Cardosa, mais est sauvée de justesse par la directrice Shetty qui préfère garder l’étudiante à l’œil.

Il n’en va pas de même pour les autres : Sam, le petit frère un peu dérangé de Luke, l’ancien top 1 du campus, n’a pas eu cette chance. Enlevé de son hôpital psychiatrique et déclaré mort, il a été transféré dans les locaux douteux de la Forêt pour qu’on l’utilise à des fins scientifiques. Si les actes du docteur Cardosa ne sont pas très clairs, on sait au moins une chose : à la demande de Shetty, le chercheur fait de son mieux pour créer un Virus, avec un grand V (comme le composé V ou Gen V, bien Vu !)

Un Virus qui ne s’attaque qu’aux Supes ?

Le principe est simple : le virus doit s’accrocher aux cellules V parcourant les veines des Supes, et les affaiblir. Une séquence dans la Forêt dans l’épisode 6 de Gen V nous montre une jeune femme inconnue, ne parvenant pas à briser de simples chaînes et presque incapable d’user de pouvoirs semblant pour le coup peu impressionnants. Et à en juger par la réaction du Dr Cardosa et de Shetty, c’est le but recherché.

Mais ce n’est pas assez. La directrice exige que les doses soient augmentées, souhaitant des résultats plus probants encore. À la fin de l’épisode 6, le cobaye est retrouvé mort. Si le docteur est effondré, lui qui ne s’attendait qu’à une “petite grippe“, il n’en va pas de même pour la directrice : au contraire, on comprend que c’est précisément ce qu’elle voulait. Au point d’espérer passer à l’étape supérieure : rendre le virus contagieux.

Un moyen de pression contre les Supes, ou une arme pour un génocide ?

sony/amazon prime video

On sait que Vought, l’organisation ayant créé les Supes à l’aide du Composé V, est au courant des manigances de la Forêt. Ou tout du moins Ashley, qui en est à la tête. La question qui se pose alors en fin d’épisode 6 est de déterminer si ce fameux Virus est concocté par la directrice de Vought et Shetty pour annihiler les Supes que toutes deux semblent détester, ou s’il s’agit d’un moyen de pression pour éviter un nouveau débordement façon Homelander.

Dans la saison 3 de The Boys, les Supes étaient en effet totalement hors de contrôle : Homelander en roue libre balançait sa vision laser dans des foules, et le Petit Soldat perdait les pédales au point de tenter de faire exploser la tour Vought et ceux qui s’y trouvaient. Les héros n’ont eu la vie sauve que grâce à Queen Maeve. Et lorsque cette dernière a fui pour oublier son passé de super-héroïne mais s’est faite voir sur des caméras de surveillance, Ashley s’est débrouillée pour supprimer les enregistrements, lui donnant alors sa chance.

Les showrunners ont récemment expliqué ne pas vouloir faire trop de liaisons entre les deux séries, ne souhaitant pas créer un univers à la Marvel dans lequel chaque œuvre devrait être regardée pour comprendre la prochaine. Cependant, il semble bien que le Virus ait toutes ses chances pour avoir un impact majeur sur le monde des Supes.

