Gen V : quand la saison 3 de The Boys spoilait sa future série spin-off

La saison 3 de The Boys avait déjà spoilé l’arrivée de sa série spin-off sur les étudiants Supes, en dévoilant en avance l’arrivée de son héroïne Marie Moreau.

Gen V s’inscrit dans l’univers sanglant de The Boys sur Prime Video, reprenant les habitudes bien crades de sa grande sœur pour présenter les super-héros en devenir que sont les étudiants de l’Université Godolkin. Et le spin-off avait déjà été annoncé dans un Easter egg de la saison 3 de The Boys.

Être un apprenti super-héros, c’est le rêve de nombreux Supes, ces enfants biberonnés au Composé V et dotés depuis de superpouvoirs pas toujours pratiques. À l’Université Godolkin, campus dirigé par la tentaculaire entreprise Vought, les étudiants peuvent choisir entre deux filières principales : revêtir les collants de justicier et espérer intégrer les Sept, ou performer devant la caméra pour devenir une star de cinéma.

Certains personnages de The Boys ont fait des caméos dans la série spin-off, qui pourrait bien avoir des répercussions majeures sur l’univers de Ritchie et Butcher. Jusqu’où, exactement, va la corruption de Vought ?

Un indice sur Gen V déjà présent dans la saison 3 de The Boys

Dans l’épisode 2 de la saison 3 de The Boys, Hughie visite Red River, un orphelinat pour orphelins aux pouvoirs surnaturels. Alors qu’on lui présente les dossiers des enfants et adolescents qui y vivent, un visage familier apparaît à l’écran : Marie Moreau, le personnage principal de Gen V.

Le créateur de The Boys, Eric Kripke, et la showrunner de Gen V, Michele Fazekas, ont récemment abordé l’apparition passée de Marie à l’écran lors d’une interview avec Collider. Quand on leur a demandé si les nouveaux personnages pourraient faire une incursion dans la série principale, Kripke a répondu : “Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Écoutez, ils existent dans le même univers et l’un des plaisirs des séries, c’est que les séries peuvent se faire écho.“

Fazekas a ensuite déclaré : “Marie est déjà apparue dans The Boys,” et Kripke a ajouté : “Oh, oui, c’est vrai. Marie avait un petit Easter egg. Tant que vous n’avez pas besoin de voir l’autre série pour apprécier celle que vous regardez, alors nous sommes totalement ouverts à ce genre de choses.”

“Cela me déprime vraiment quand vous regardez une franchise et qu’il faut d’abord avoir vu les 12 heures d’une autre œuvre pour tout comprendre. Parce qu’ensuite, ça commence à ressembler à des devoirs. Mais tant que vous pouvez vous contenter de regarder et profiter, alors oui, nous sommes totalement ouverts à ce genre de choses.“

Gen V est diffusée sur Prime Video depuis le 29 septembre 2023. Quant à la saison 4 de The Boys, il faudra être plus patient : elle a été annoncée pour l’année 2024.