Gen V : Explication des pouvoirs de Jordan Li

Jordan Li est un personnage à part dans le spin-off de The Boys : camarade (et plus si affinités) de Marie et des autres étudiants de l’université Godolkin, le/la Supe semble avoir non pas un, mais toute une panoplie de capacités surhumaines.

Iel a sa place dans le top 10 de l’université de Godolkin dans Gen V, et ce n’est pas pour rien : Jordan Li a tout ce qu’il faut pour tenir tête face à des Supes comme Golden Boy, profite d’une grande intelligence et d’une ambition sans bornes l’aidant à ne pas tomber dans les pièges tendus par ses adversaires, et ses pouvoirs peuvent en surprendre plus d’un.

Tous les Supes partagent un point commun : ils ont ingéré des quantités plus ou moins astronomiques de Composé V lorsqu’ils n’étaient que des bébés, dans un accord passé entre parents et Vought, entreprise tentaculaire gérant les super-héros. Chacun de ces bébés a maintenant grandi, et développé des super-pouvoirs. Si ces capacités passent parfois pour des dons du ciel, ce n’est pas toujours le cas.

Qu’en est-il du nouveau crush de l’héroïne, Jordan Li ? Force surhumaine, grande résistance ou changement de sexe : jusqu’où exactement vont les capacités que l’étudiant(e) a obtenues grâce au Composé V dans Gen V ? On vous explique tout.

Quels sont les pouvoirs de Jordan Li dans Gen V ?

De nombreux éléments sont à prendre en compte, mais certains ont été avérés et confirmés dans les précédentes saisons de The Boys, qui a inspiré le spin-off Gen V. D’abord, l’ingestion de Composé V fonctionne mieux chez les enfants, et plus ils sont jeunes, mieux c’est. Ensuite, des doses plus élevées peuvent entraîner des pouvoirs plus forts. En revanche, il est impossible de déterminer à l’avance quelles capacités apparaîtront chez le sujet.

Du côté de Jordan Li, on peut compter deux pouvoirs : d’une part, la possibilité de changer de sexe et d’apparence à volonté, alterner entre version féminine et masculine quand bon lui semble. D’autre part, Jordan est capable de balancer des rafales d’énergie grâce à ses mains.

Peu de choses ont été révélées sur le passé de Jordan, si ce n’est qu’iel a reçu le Composé V alors qu’iel était particulièrement jeune. Sa capacité à alterner entre homme et femme a également été découverte très tôt, au grand dam de son père qui souhaitait n’avoir qu’un fils et ne semble pas accepter la version féminine de son enfant.

Chaque forme présente ses avantages et ses inconvénients : en tant que femme (sous les traits de London Thor), Jordan peut libérer une puissante impulsion d’énergie de ses mains, capable de renverser d’autres Supes. Sous sa forme masculine, (incarnée par Derek Luh), Jordan est quasiment indestructible, ce qui lui permet de résister aux assauts d’un Golden Boy en plein craquage dans le premier épisode de Gen V.

Tout comme les autres Supes, Jordan possède également une agilité et une endurance surhumaines, ce qui en fait un(e) adversaire redoutable dans presque n’importe quel combat. Iel tient notamment tête à Sam, pourtant considéré comme étant tout aussi fort (sinon plus) qu’Homelander.