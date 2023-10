Gen V renouvelée dans une saison 2 : plus de connexions avec The Boys ?

C’est officiel, Gen V aura droit à sa saison 2. Les étudiants de l’université Godolkin reviendront donc pour de nouvelles aventures sur la plateforme Prime Video… et il pourrait bien y avoir encore plus de liens entre The Boys et son spin-off à l’avenir.

Gen V a (littéralement) tout cassé depuis sa diffusion le 29 septembre 2023 sur la plateforme d’Amazon Prime Video. Les apprentis super-héros étudiant à l’université Godolkin se sont déjà heurtés à de nombreux problèmes propres aux Supes, mais surtout créés par Vought. L’intrigue de la Forêt tient en haleine les spectateurs tout le long de cette première saison, mais ça pourrait bien aller au-delà des huit épisodes.

Les showrunners s’étaient jusqu’ici amusés à lâcher de simples sous-entendus sur un renouvellement de la série spin-off de The Boys, sans jamais rien officialiser. C’est désormais chose faite : Amazon s’est fendu d’une publication sur Twitter/X pour confirmer la saison 2, montrant nos héros exultant de joie, à l’image, sans doute, de nombreux spectateurs. Et il y a plus : il semblerait que le spin-off soit amené à avoir davantage de connexions à l’avenir avec la série originale The Boys.

The Boys et Gen V : un nouvel univers étendu de super-héros pas comme les autres

Les showrunners avaient affirmé ne pas vouloir trop lier les deux séries, ne souhaitant pas imposer des “devoirs” aux fans désireux de se lancer dans tel ou tel programme. Pour Michele Fazekas et Eric Kripke, créer un univers dans lequel chaque oeuvre doit absolument être vue pour comprendre la suivante n’était pas envisageable. Et pourtant…

Les réalisateurs se sont récemment entretenus auprès d’Entertainment Weekly sur l’avenir des deux séries. Et même si les histoires ne sont pas amenées à se recouper, elles seront liées quoi qu’il advienne. Car le final de la première saison de Gen V permettra une transition vers la saison 4 de The Boys : “Gen V va préparer le terrain pour beaucoup d’événements qui auront lieu dans la saison 4 de The Boys.“

Et c’est loin d’être fini ! Car la saison 4 de The Boys devrait ensuite la passation vers la saison 2 de Gen V : “dès que nous entamerons la saison 4 de The Boys, il y aura une transition vers (…) la saison 2 de Gen V“. De là à savoir de quoi il sera question exactement, il ne reste plus qu’une chose à faire pour les spectateurs, il y a très certainement un rapport avec la Forêt et le mystérieux Virus qui y est développé…

